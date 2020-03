V USA pribudlo vyše päťsto mŕtvych, Trump predĺžil opatrenia do konca apríla

Najvyššia úmrtnosť by mohla prísť o dva týždne, upozornil prezident USA.

30. mar 2020 o 6:19 TASR

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/t1RCznQ41Mc

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

WASHINGTON. Federálne opatrenia proti koronavírusu, ako je napríklad zníženie sociálnych kontaktov, budú v Spojených štátoch platiť najmenej do 30. apríla, uviedol britský portál BBC.

Oznámil to americký prezident Donald Trump.

Najvyššia úmrtnosť o dva týždne

Šéf Bieleho domu pritom ešte nedávno naznačoval, že pravidlá by mohol uvoľniť už na Veľkú noc, teda v polovici apríla.

"Najvyššia úmrtnosť by mohla prísť o dva týždne," povedal teraz Trump v reakcii na stav pandémie koronavírusu v krajine a súvisiace rastúce obavy z toho, že nemocnice očakávaný nápor pacientov nezvládnu.

Poradca Bieleho domu pre oblasť zdravotníctva doktor Anthony Fauci už skôr varoval, že vírus by mohol usmrtiť až 200-tisíc Američanov.

Vyše päťsto mŕtvych v priebehu dňa

V súčasnosti registrujú v Spojených štátoch viac než 142-tisíc potvrdených prípadov nákazy. Ochoreniu COVID-19 tam doteraz podľahlo už takmer 2 500 osôb.

Krajina má medzičasom najvyšší počet nakazených na svete.

V priebehu 24 hodín pribudlo 518 nových úmrti, informovala v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na údaje zverejnené Univerzitou Johnsa Hopkinsa.

Ide zatiaľ o najvyšší nárast, ktorý prekonal údaje z prechádzajúceho dňa, kedy zomrelo 453 ľudí. Celkový počet úmrtí od začiatku pandémie v USA tak vzrástol na 2409.

V priebehu jediného dňa pribudlo 21 333 prípadov ochorenia COVID-19. USA tak zaznamenali najvyšší počet potvrdených prípadov koronavírusu na svete a to 136 880 - viac než Taliansko, Čína či Španielsko.

Expert odhaduje 200 000 obetí

Expert na infekčné ochorenia Anthony Fauci uviedol v nedeľu po tom ako New York, New Orleans a iné veľkomestá požiadali o viac zdravotníckeho materiálu, že v Spojených štátoch môže na následky pandémie zomrieť až 200 000 ľudí, pričom nakaziť by sa mohli ďalšie milióny. Informovala o tom agentúra Reuters.

Fauci, ktorý je riaditeľom Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby (NIAID), v rozhovore pre televíziu CNN uviedol, že pandémia môže spôsobiť v Spojených štátoch 100 000 až 200 000 úmrtí.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/uTTN0v2cdC0

Podľa Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) chrípka od roku 2010 zabíja 12 000 až 61 000 Američanov ročne.

CDC ďalej uviedla, že pandémia chrípky v rokoch 1918-1919 zabila v USA 675 000 ľudí.