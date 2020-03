Čína obnovila lety s provinciou Chu-pej, ktorá bola epicentrom koronavírusu

Premávku metra a autobusov vo Wu-chan obnovili v sobotu.

29. mar 2020 o 13:57 SITA

PEKING. Čína obnovila letecké spojenie s provinciou, ktorá bola epicentrom epidémie koronavírusu. Nedeľňajší krok je ďalším zmiernením reštrikcií, v rámci ktorých zostávali doma desiatky miliónov ľudí.

Prvý let so 64 pasažiermi na palube z mesta Ji-čchang v provincii Chu-pej smeroval do mesta Fu-čou na východe krajiny. Informovala o tom čínska štátna tlačová agentúra Sin-chua.

Súvisiaci článok Čínska provincia Chu-pej nehlásila štvrtý deň po sebe nové prípady nákazy Čítajte

Prístup do mesta Wu-chan, metropoly provincie Chu-pej, bol takmer úplne uzatvorený od 23. januára. Neskôr sa reštrikcie rozšírili na ostatné mestá provincie, pričom sa zastavila železničná, letecká a cestná doprava.

Čínska vláda reštrikcie postupne zmierňuje. Premávku metra a autobusov vo Wu-chane obnovila v sobotu. Agentúra Sin-chua uviedla, že na nedeľu sa naplánovalo celkovo 98 odletov z letísk v provincii Chu-pej.