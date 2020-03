V USA podľahlo koronavírusu 2000 ľudí, Trump karanténu nevyhlási

V Spojených štátoch je viac ako 120-tisíc infikovaných.

29. mar 2020 o 5:54 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

WASHINGTON. Na infikovanie novým koronavírusom zomrelo v Spojených štátoch už 2010 ľudí, čo predstavuje zdvojnásobenie prípadov v priebehu iba troch dní. Asi štvrtina z nich pripadá na mesto New York, ktoré je najťažšie zasiahnutou oblasťou v USA.

Súvisiaci článok Trump zvažuje krátkodobú karanténu pre New York Čítajte

Vyplýva to z údajov, ktoré v sobotu večer miestneho času zverejnila Univerzita Johnsa Hopkinsa.

V počte obetí sú USA na štvrtom mieste po Taliansku (10 023), Španielsku (5982) a Číne (3300).

USA však majú najviac potvrdených prípadov nákazy na svete. Je ich viac ako 121-tisíc, čím sa dostali pred Taliansko (vyše 92-tisíc) a Čínu (vyše 81-tisíc).

Trump uvažoval o karanténe pre New York

Americký prezident Donald Trump v sobotu povedal, že uvažuje o vyhlásení "karantény" v celom štáte New York a v priľahlých oblastiach, aby tamojší obyvatelia nešírili nový koronavírus do ostatných častí USA.

"Je možné, že v priebehu dnešného dňa dáme do karantény - krátkodobej, dvojtýždňovej - štát New York, možno aj New Jersey, určité časti Connecticutu," uviedol Trump pri odchode z Bieleho domu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/ASTGaWfLlsg

S týmto zámerom však nesúhlasí guvernér New Yorku Andrew Cuomo, podľa ktorého s ním Trump o tom nehovoril.

"Keď hovoríme o geografickom obmedzení obyvateľstva, išlo by o úplnú blokádu. Potom by sme boli ako v čínskom Wu-chane, a to by nedávalo zmysel," povedal Cuomo pre televíziu CNN s odvolaním sa na izolované veľkomesto v strednej Číne, kde sa začala pandémia vírusu. Navyše si myslí, že takéto opatrenie by bolo nelegálne.

Karanténa nebude

Trump neskôr oznámil, že vyhlásenie karantény v spomínaných oblastiach nie je potrebné.

V štáte Illinois sa medzitým začala prešetrovať smrť ani nie ročného dieťaťa, ktoré bolo infikované koronavírusom. Súvislosť s ochorením COVID-19 sa zatiaľ nepotvrdila, uviedla agentúra AP.