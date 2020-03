Čína hlási nárast privezených nových prípadov nákazy koronavírusom

Žiadne nové prípady opäť nehlásilo pôvodné epicentrum nákazy Wu-chan.

26. mar 2020 o 8:40 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

PEKING. V Číne zaznamenali za posledných 24 hodín 67 nových prípadov ochorenia COVID-19, vo všetkých prípadoch išlo o nedávno "privezené" nákazy koronavírusom zo zahraničia.

Ide o nárast oproti predchádzajúcemu dňu, keď evidovali 47 nových prípadov, taktiež to boli všetko cestujúci prichádzajúci zo zahraničia. Informovala o tom vo štvrtok čínska Národná zdravotnícka komisia s tým, že šesť ďalších ľudí nákaze podľahlo.

Žiadne nové prípady nákazy opäť nehlásili zo stredočínskeho mesta Wu-chan v provincii Chu-pej, odkiaľ sa koronavírus od konca minulého roka rozšíril do celého sveta.

Súvisiaci článok Zabíja viac Covid-19 alebo chudoba? USA riešia, či sa znovu neotvoriť Čítajte

Zdraví obyvatelia už môžu od utorkovej polnoci odísť z tejto provincie. Mesto Wu-chan zruší cestovné obmedzenia 8. apríla. Školy však zostanú v provincii Chu-pej zatvorené.

Štátne médiá varovali v súvislosti s prípadmi zavlečenia infekcií zo zahraničia pred druhou vlnou nákazy. V krajine doteraz hlásili celkovo 541 "privezených" prípadov infekcie, väčšinou ide o Číňanov vracajúcich sa domov.

Od stredy musia všetky osoby prichádzajúce do hlavného mesta Peking zo zahraničia podstúpiť test na ochorenie COVID-19 a ísť do karantény. Aj tí, ktorí prišli do Pekingu v minulých dvoch týždňoch, sa budú musieť nechať podľa agentúry AP povinne testovať.

V Číne doposiaľ zaznamenali 81 285 prípadov ochorenia COVID-19 a 3287 úmrtí. Počet nových prípadov nákazy však v minulých týždňoch rapídne poklesol.

V čase, keď nákaza eskaluje v USA a Európe, čínska vládnuca komunistická strana deklarovala víťazstvo nad epidémiou a uvoľňuje reštrikcie s cieľom oživiť ekonomiku.