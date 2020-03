Gréci zo Solúnu upchávajú kanalizáciu prostriedkami proti koronavírusu

Ľudia splachujú antiseptické utierky, rukavice a dokonca aj rúška.

26. mar 2020 o 9:20 TASR

SOLÚN. Miestne úrady v druhom najväčšom meste Grécka Solún vyhlásili, že obyvatelia mesta počas karanténnych opatrení upchávajú systém kanalizácie, keď splachujú ochranné prostriedky proti novému koronavírusu.

V stredu o tom informovala tlačová agentúra AP.

"Radíme verejnosti, aby nesplachovala antiseptické utierky, jednorazové rukavice alebo dokonca rúška - teda produkty, ktoré sú používané na ochranu pred ochorením COVID-19," uviedol vo svojom vyhlásení miestny vodárenský úrad.

Tieto predmety môžu podľa úradu v kombinácii s tukmi a olejmi "spôsobiť upchatie rúr v čerpacích staniciach a zaplaviť ich splaškami" v čase, keď spoločnosť pracuje s bezpečnostným personálom na ochrane zdravia svojich zamestnancov.

Ako pripomína AP, potrubia v gréckych mestách sú úzke, a preto by sa v nich nemal splachovať ani toaletný papier. Ten by sa mal odhadzovať do špeciálnych košov.

Ochorenie COVID-19 je spôsobované novým druhom koronavírusu.