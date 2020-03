EÚ predstaví akčný plán pre ľudské práva a demokraciu

Plán ráta s cestou rýchlejšieho a účinnejšieho využívania všetkých zdrojov.

25. mar 2020 o 18:02 TASR

BRUSEL. Európska komisia a vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell v stredu predstavili priority a ďalší postup v oblasti ľudských práv a demokracie. Zároveň prijali akčný plán EÚ v tejto sfére na roky 2020 - 2024.

Komisia a Borrell okrem toho predložili spoločný návrh Rade EÚ (členské štáty), aby o postupe v otázkach, na ktoré sa vzťahuje akčný plán, rozhodovala kvalifikovanou väčšinou, čo by bolo rýchlejšie a účinnejšie.

"Prichádzame s ambicióznym plánom ochrany ľudských práv a demokracie na celom svete cestou rýchlejšieho a účinnejšieho využívania všetkých našich zdrojov," uviedol Borrell v správe pre médiá.

Akčný plán je rozdelený do piatich oblastí činnosti: ochrana a posilňovanie postavenia jednotlivcov, budovanie odolných, inkluzívnych a demokratických spoločností, podpora globálneho systému ľudských práv a demokracie, využívanie príležitostí a riešenie výziev spojených s novými technológiami a nakoniec plnenie týchto úloh na báze spolupráce.

K novému akčnému plánu pre ľudské práva a demokraciu je pripojený spoločný návrh adresovaný Rade EÚ, ktorý odráža strategický význam akčného plánu a je zameraný na podporu rýchlejšieho a účinnejšieho prijímania rozhodnutí.

V prípade dohody by Európska rada (summit EÚ) jednomyseľne prijala akčný plán pre ľudské práva a demokraciu ako strategickú politiku EÚ.

To by v budúcnosti znamenalo, že o záležitostiach, ktorých sa nový akčný vzťah týka, by mohla Rada EÚ rozhodovať kvalifikovanou väčšinou.

Spoločné oznámenie, akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu na roky 2020 - 2024 a sprievodný spoločný návrh sa predložia na posúdenie Rade EÚ a Európskemu parlamentu.