Ak nesedíte za barom, do krčmy môžete. Ako vyzerá stále otvorené Švédsko

Vláda nezatvára školy ani lyžiarske strediská.

25. mar 2020 o 15:05 Stanislava Ivánková, Matúš Krčmárik

ŠTOKHOLM. Kým z európskych štátov každý deň prichádzajú správy o nových opatreniach na obmedzenie pohybu ľudí, Švédsko sa tomu zatiaľ vyhýba, aj keď aj jemu sa pandémia choroby Covid-19 nevyhýba.

Súvisiaci článok Švédsko nezatvára bary ani lyžiarske strediská. Ochrániť ho má kultúra dôvery Čítajte

Prípadné obmedzenia má totiž v rukách Agentúra pre verejné zdravie a tá zatiaľ len občanom odporúča, aby ostali doma, ak sa necítia dobre, a aby, pokiaľ možno, obmedzili spoločenský kontakt.

Vláda sa pritom spolieha na dôveru občanovi voči štátnym inštitúciám. Na to, že ľudia poslúchnu rady a ostanú s chorobou doma bez toho, aby na dodržiavanie musela dohliadať polícia alebo ako v niektorých európskych štátoch armáda. Do veľkej miery to vychádza.

Otvorené tak ostávajú aj školy či pohostinstvá, v ktorých však od utorka začali platiť pravidlá, že zákazníci by nemali sedieť za barom, ale jedlo či nápoje im čašník musí doniesť až ku stolu.

Otvorené ostávajú aj lyžiarske strediská, ktoré by počas veľkonočných prázdnin mali zažiť posledný tohtosezónny nápor. Dovtedy sa však situácia môže zmeniť, vláda varuje, že ak sa pandémia bude rozširovať, možno predsa len siahne k obmedzeniu pohybu občanov.