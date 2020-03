Švédsko nezatvára bary ani lyžiarske strediská. Ochrániť ho má kultúra dôvery

Opatrenia v krajine neriadi vláda.

25. mar 2020 o 14:48 Matúš Krčmárik

Švédske bary ostávajú otvorené, len by sa v nich nemalo sedieť na bare. (Zdroj: SITA/AP)

ŠTOKHOLM, BRATISLAVA. Dva týždne po tom, ako švédska Agentúra verejného zdravia zvýšila riziko šírenia koronavírusu v komunite na najvyšší stupeň, sú v krajine stále otvorené školy aj reštaurácie. V nich aspoň obmedzili obsluhu tak, že jedlo a nápoje treba nosiť k stolu, aby nikto nesedel pri bare.

Verejné zhromaždenia sú zakázané len vtedy, ak sa na nich zúčastňuje 500 a viac ľudí, hranice síce vláda sama od seba nezavrela, no urobili to susedné štáty. Nespustili sa ani žiadne povinné karantény, ľudia bez príznakov choroby chodia do práce, často v preplnených prostriedkoch verejnej dopravy.

To napriek tomu, že aj Švédsko je rovnako ako ostatné európske štáty zasiahnuté pandémiou. V krajine majú viac ako 2300 potvrdených nakazených a 41 obetí. Švédi však veria, že ich pred najhorším ochráni ich kultúra dôvery.

"V prvom rade občania dôverujú štátnym orgánom a tomu, že konajú vo verejnom záujme," hovorí pre Foreign Policy Lars Trägardh, odborník na sociálny systém severských štátov. "Štátne úrady zas dôverujú občanom, že poslúchnu ich odporúčania. Treťou súčasťou je dôvera občanov voči sebe a v to, že sa budú správať zodpovedne."

Agentúra hovorí, vláda počúva

Dôvera v systém sa prejavuje napríklad tým, že podľa švédskych zákonov je Agentúra verejného zdravia nezávislá a politici v krízových situáciách počúvajú jej nariadenia. Táto tradícia je priamo zakotvená vo švédskej ústave.