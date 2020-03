V boji proti koronavírusu pomôže v Británii viac ako 170 000 dobrovoľníkov

Británia vyzvala, aby sa prihlásilo 250000 dobrovoľníkov.

25. mar 2020 o 12:38 TASR

LONDÝN. Viac ako 170000 ľudí sa prihlásilo na pomoc britskému Národnému zdravotníckemu systému (NHS) v boji s nákazou koronavírusu SARS-CoV-2.

Stalo sa tak len niekoľko hodín po výzve, aby sa prihlásilo štvrť milióna dobrovoľníkov, informovala v stredu agentúra Reuters.

"V časoch krízy ľudia držia spolu," uviedol Stephen Powis z NHS pre BBC TV. "Ide o núdzový stav v zdravotníctve a každý môžeme hrať nejakú úlohu," dodal.

Pomoc pre 1,5 milióna ľudí v karanténe

Británia vyzvala, aby sa prihlásilo 250000 dobrovoľníkov, ktorí by doručovali potraviny a lieky, poskytovali dopravu pre pacientov a tovar a telefonovali by s tými, ktorí sa cítia v dôsledku samoizolácie osamelo.

Zdravotnícky systém by chcel pomôcť 1,5 miliónu ľudí, ktorí sú 12 týždňov v domácej karanténe. Sú v nej na základe vládneho odporúčania, ktoré má za cieľ chrániť osoby s vážnymi zdravotnými ťažkosťami.

Počet obetí koronavírusu v Spojenom kráľovstve sa v utorok zvýšil o 87 na celkovo 422 - išlo o najväčší denný nárast od začiatku krízy, dodáva Reuters.

Parlament prestane rokovať

Podľa zdrojov televízie BBC by plánuje britský parlament v stredu večer pozastaviť svoju činnosť na nasledujúce štyri týždne. Poslanci by to mali odhlasovať v stredu.

Po prijatí mimoriadnych zákonov na riešenie pandémie koronavírusu a udelení kráľovského súhlasu by mali poslanci parlament uzavrieť do 21. apríla.

Pôvodne sa i tak poslanci mali rozísť na tri týždne v dôsledku veľkonočných sviatkov, podľa aktuálneho návrhu sa tak stane už o týždeň skôr.

Budovu parlamentu už medzičasom uzavreli pre verejnosť a znížil sa aj počet zákonodarcov povolených v Poslaneckej snemovni.