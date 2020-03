Zabíja viac Covid-19 alebo chudoba? Američania riešia, či sa znovu neotvoriť

Opatrenia chce zrušiť do Veľkej noci.

25. mar 2020 o 12:34 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Predstavte si, že by za vami niekto prišiel s ponukou, aby ste riskovali svoje prežitie výmenou za to, že krajina ostane takou, akú ju poznáte, aj pre vaše deti a vnúčatá.

Zástupca texaského guvernéra Dan Patrick si to predstavil a jeho odpoveď v rozhovore pre Fox News vyvolala búrlivé reakcie, po ktorých sa mu na diskusných fórach vyhrážajú smrťou. "Ak by takto stála otázka, som jednoznačne za," povedal.

V súčasnosti v Spojených štátoch nejde o takú teoretickú otázku, ako by sa mohlo zdať. Politici otvorene riešia úvahy, či má zmysel pokračovať v opatreniach proti šíreniu nákazy Covid-19 aj za cenu, že to spôsobí veľké ekonomické škody.

Najviac ohrození sú starší ľudia, medzi nimi i čoskoro 70-ročný Patrick. A ten tvrdí, že "ľudia ako ja, ktorí majú 70 a viac rokov, sa o seba postarajú, ale nemôžeme obetovať krajinu".

Liek horší ako choroba?

Aj prezident Donald Trump hovorí o tom, že by sa obmedzenia na pohyb občanov a na organizovanie veľkých podujatí mohli zrušiť do Veľkej noci, teda do troch týždňov.

"Nemôžeme dovoliť, aby bola liečba horšia ako samotná choroba," napísal napríklad v nedeľu na twitteri. Veľkými písmenami, aby bolo jasné, že to myslí vážne.

"Ak budeme pokračovať, prinesie to množstvo nestability. Nemôžeme len tak povedať, aby sme zavreli Spojené štáty americké, zďaleka najúspešnejšiu krajinu na svete," povedal zas v utorok.

To všetko len pár dní po víkende, počas ktorého sa zo štátu New York stalo jedno z celosvetových centier pandémie, keď tam bolo približne päť percent všetkých potvrdených prípadov nakazených. Guvernér a starosta spoločne výrazne obmedzili pohyb v meste a to sa prakticky vyprázdnilo.