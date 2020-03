Orbánova vláda obhajovala právomoci, ktoré chce získať v boji proti epidémii

Stav núdze môže v zmysle maďarskej ústavy trvať 15 dní a predĺžiť ho môže iba parlament.

24. mar 2020 o 21:16 TASR

BUDAPEŠŤ. Maďarská vláda potrebuje v parlamente schváliť svoj návrh zákona o predĺžení stavu núdze, aby mohla včas zaviesť opatrenia na ochranu proti nákaze novým druhom koronavírusu.

Zdôraznila to v utorok v Budapešti v zákonodarnom zbore predkladateľka návrhu - ministerka spravodlivosti Judit Vargová.

Podľa agentúry MTI šéfka rezortu podotkla, že v pondelok opozícia tým, že nepodporila, aby návrh kabinetu bol prerokovaný v mimoriadnom konaní, výrazne skomplikovala možnosť zasiahnuť proti epidémii a jej následkom a spôsobila omeškanie zavedenia nutných opatrení.

V súvislosti s námietkami opozície, ktorá vyjadrila obavy z neúmerného posilnenia právomocí vlády, Vargová poprela, že by požadované právomoci boli časovo i vecne neohraničené, a dodala, že by trvali iba do ukončenia stavu núdze. Podčiarkla, že vláda v zmysle predloženého návrhu musí pravidelne informovať zákonodarný zbor o všetkých opatreniach na odstránenie stavu núdze.

Opoziční poslanci v pondelok odmietli, aby sa vládny návrh o predĺžení stavu núdze, ktorý bol kabinetom vyhlásený 11. marca, prerokoval v mimoriadnom legislatívnom konaní. K tomu ale bola potrebná až štvorpätinová väčšina poslancov.

Predseda parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz Máté Kocsis v utorok na tlačovej konferencii odkázal opozícii, že spáchala v krajine obrovské škody.

"Platnosť viacerých nariadení sa skončí v piatok 27. marca - napríklad čiastočné uzatvorenie hraníc, vymedzenie osôb, ktoré môžu tieto hranice prekročiť či uzatvorenie univerzít -, v pondelok 30. marca sa zas končí prerušenie súdnych pojednávaní, ako aj nariadenie o tom, že o zatvorení škôl a materských škôlok môžu rozhodnúť starostovia a primátori," spresnil Kocsis.

Opozícia namietala, že by schválením návrhu bol vlastne vyhlásený stav núdze a mimoriadny právny stav na neobmedzenú dobu.

O návrhu bude parlament hlasovať síce v skrátenom legislatívnom konaní, ale až na budúci týždeň.

V prípade, ak by poslanci v pondelok boli schválili mimoriadne konanie, potom by zákon mohol byť schválený už teraz v utorok.