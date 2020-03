Testujú veľa, odborníci však Rusku pri víruse neveria

V Moskve stúpa počet zápalov pľúc, vláda odmieta, že ide o vírus.

24. mar 2020 o 17:59 Lukáš Onderčanin

MOSKVA, BRATISLAVA. Ruské médiá hovoria o panike v Európe a koronavírus prezentujú ako zahraničnú hrozbu. No kým štát zavádza postupne čoraz tvrdšie opatrenia, ruský prezident Vladimir Putin sa snaží čo najviac ukázať pocit stability.

Rusko napriek svojej veľkosti aktuálne hlási len päťsto prípadov a jednu obeť, menej ako napríklad susedné Česko či Poľsko. Experti chvália niektoré skoré opatrenia, no mnohí sa obávajú aj toho, či môžu ruským štatistikám dôverovať. Navyše pre ruský štát to môže byť test, ako podrobiť obyvateľstvo väčšej kontrole.

Slabé testy?

Situáciu máme pod kontrolou, povedal tento týždeň ruský prezident Vladimir Putin v televíznom prejave. Rusku sa darí podľa vládnych štatistík držať nízko čísla nakazených a aj masívne testovať.

Prezident zatiaľ nezrušil ani prípravy na tradičnú májovú vojenskú prehliadku v centre Moskvy a dokonca počas pandémie cestoval aj na anektovaný polostrov Krym, aby oslávil výročie jeho obsadenia. Na palubu s ním mohli ísť len novinári, ktorých predtým otestovali na koronavírus, podobne ako testovali tých, ktorí od Putina na Kryme dostali pamätné medaily.

Rusku sa osvedčili viaceré rýchle opatrenia vrátane uzavretia hranice s Čínou či včasné testovanie ľudí, ktorí prišli z rizikových oblastí. Federálny úrad pre kontrolu práv a zdravia spotrebiteľa (Rospotrebnadzor) tvrdí, že doteraz v Rusku vykonali viac ako 185-tisíc testov na koronavírus, pričom pozitívny nález hlásia len u 495 ľudí.

Podobný počet testov spravilo doteraz Nemecko, miera nakazených na počet testov nie je nikde nižšia. Aj ruskí experti preto spochybňujú, či je metodika a spoľahlivosť testov správna.

„Čísla sú zrejme oveľa vyššie. Bohužiaľ nám dlho trvalo dostať sa ku komplexnému testovaniu,“ povedal pre Moscow Times poslanec zo zdravotníckeho výboru v Štátnej dume Alexej Kurinnyj. Všetky testy v krajine pritom prebiehajú v jednom laboratóriu spoločnosti Vektor na okraji Novosibirska.

Ruský zdravotnícky web PCR však kritizuje laboratórium za príliš nízku citlivosť testov. „Je možné, že pacient je jednoznačne infikovaný, no koncentrácia vírusových častíc v jednom mililitri vzorky je nižšia ako 10 na piatu. V tomto prípade bude výsledok negatívny. Človek tak môže chodiť po ulici a stále byť nákazlivý,“ vysvetľuje web PCR.

Davidovi Berovovi, prvému nakazenému pacientovi v Moskve, zistili prítomnosť vírusu v dvoch z troch testov. „Našli ho nie v krvi, ale slinách. Povedali mi, že ho ledva videli, preto boli tak dlho na pochybách,“ napísal podľa CNN na svoj instagram. Rusko je navyše v rebríčku Global Health Security Index v kategórii diagnóza epidémií na 116. zo 195 miest.

Zápaly pľúc, nie koronavírus

Keď opozícia aj Západ kritizovali Rusko za neúplné údaje, Putin to označil za snahu vyvolať v krajine paniku.

No aj moskovský starosta spochybňuje efektivitu testov a opatrení. „Nie všetky regióny tomu rozumejú. Faktom je, že počet testov je nízky a skutočné počty vo svete nik nepozná,“ povedal na stretnutí s Putinom Sergej Sobjanin. „Veľa ľudí je doma, jednoducho neboli testovaní, mnohí sa, našťastie, cítia dobre. No skutočne chorých je omnoho viac,“ dodáva podľa stránky Kremľa.

Šéfka Lekárskeho združenia odborových zväzov a lekárka opozičného politika Alexeja Navaľného Anastasia Vasiljeva tvrdí, že čísla nakazených sú nereálne a diagnózy zakrývajú úrady napríklad zápalom pľúc. „Mám pocit, že nám úrady klamú,“ povedala pre agentúru Reuters.

Moskva v januári zaznamenala 37-percentný nárast výskytu zápalu pľúc oproti minulému roku, ukázali štatistiky Rosstatu. O pár dní neskôr moskovské zdravotnícke inštitúcie tieto čísla dementovali a tvrdia, že počet prípadov zápalu pľúc v skutočnosti mierne poklesol. Niektorí kritici tvrdia, že pod touto štatistikou sa môže skrývať práve koronavírus.

„Rusko má pomerne veľa skúseností so zavádzaním domáceho aj zahraničného publika pri citlivých otázkach,“ hovorí pre web EU Observer Eugene Finkel, profesor medzinárodných vzťahov z americkej Johns Hopkins University. Ako príklad uvádza zostrelenie letu MH17 nad Ukrajinou či doping na olympiáde.

„Osobne by som sa nespoliehal na to, že ruská vláda hovorí pravdu o číslach, ktoré môžu byť desivé,“ vraví. Vysoké čísla by navyše poškodili Putinovu snahu „ukázať všetkým, že on dokáže ochrániť štát pred akoukoľvek možnou hrozbou“.

Problém aj bez vírusu

Putin však nechce nechať nič na náhodou. Moskva na okraji metropoly buduje novú nemocnicu pre prípad, že by sa počet pacientov s koronavírusom dramaticky zvýšil, mesto tiež má pripraviť manuály pre prípad úplnej karantény.

Rusko má síce veľký počet nemocničných lôžok, no nemocnice sú zastarané, bez vybavenia a lekári nemajú ani ochranné pomôcky. „Aj bez koronavírusu máme problémy so zdravotníckou pomocou,“ hovorí pre web meduza.io vedúci zdravotníckych odborov Andrej Konovaľ.

Koronavírus môže čiastočne ovplyvniť aj Putinovu budúcnosť – o mesiac by mali Rusi hlasovať okrem iného aj o tom, či krajina zmení zákon, ktorý by dovoľoval kandidovať prezidentovi aj v roku 2024.

Putin je pri moci už dvadsať rokov a mandát sa mu končí o štyri roky. Po ústavnej zmene by mohol byť prezidentom až do roku 2036, keď bude mať 83 rokov. Hlasovanie by však bolo pre mnohých jeho podporovateľov zdravotným rizikom.