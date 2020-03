Americké denníky žiadajú Peking, aby nevyhostil ich novinárov

Čína sa rozhodla odobrať akreditáciu niektorým novinárom denníkov The Wall Street Journal, The Washington Post a The New York Times.

24. mar 2020 o 12:22 TASR

Sídlo ministerstva zahraničných vecí v Pekingu 18. marca 2020. (Zdroj: TASR/AP)

Písmo: A - | A + 0 0 WASHINGTON. Vydavatelia troch amerických denníkov požiadali v utorok Peking, aby teraz, v čase "spoločne prežívanej svetovej krízy", prehodnotil vyhostenie niektorých amerických novinárov z Číny, informuje agentúra Reuters. Čína 18. marca rozhodla odobrať akreditáciu niektorým americkým novinárom denníkov The Wall Street Journal, The Washington Post a The New York Times, časopisu Time a stanice Hlas Ameriky pôsobiacim v čínskych pobočkách.

"Dôrazne žiadame čínsku vládu, aby zrušila nariadenie pre Američanov pracujúcich pre naše organizácie, aby opustili krajinu," píše sa v spoločnom liste uvedených denníkov. Toto rozhodnutie opísali vo svojom liste ako škodlivé a v čase, keď svet bojuje s pandémiou koronavírusu, aj bezohľadné. "Možno viac než kedykoľvek v moderných dejinách je v súčasnosti naliehavo potrebné presné sondovanie a informovanie z centier pandémie a zdieľanie týchto informácií," uvádza ďalej list. Čína minulý týždeň nariadila niektorým americkým novinárom, aby opustili krajinu. Čínske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že toto opatrenie je odvetou za rozhodnutie Washingtonu obmedziť počet čínskych občanov pracujúcich pre čínske médiá v Spojených štátoch. Novinári, ktorých novinárske preukazy by mali vypršať koncom tohto roka, musia svoje akreditácie vrátiť do desiatich dní, uviedlo ministerstvo.