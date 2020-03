V Česku schválili predĺženie opatrení na boj proti koronavírusu

V krajine zaznamenali viac ako tisíc prípadov nákazy.

23. mar 2020 o 20:02 TASR

PRAHA. Česká vláda rozhodla v pondelok o predĺžení obmedzení týkajúcich sa voľného pohybu osôb súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu. Po rokovaní vlády to oznámil český minister vnútra Jan Hamáček, píše spravodajský portál ČT24.

"Všetky opatrenia, ktoré vláda vydala v núdzovom stave, sa predlžujú do 1. apríla," uviedol Hamáček.

Predĺženie obmedzení voľného pohybu ľudí v Česku už avizoval aj premiér Andrej Babiš. Toto opatrenie malo pôvodne platiť do utorňajšieho rána (06.00 h).

Zákaz sa nevzťahuje na cesty do práce, nevyhnutné cesty za rodinnými príslušníkmi, nákup nevyhnutných životných potrieb či návštevu zdravotníckych zariadení, pripomenul portál Novinky.cz.

Zatvorené zostávajú reštaurácie a väčšina obchodov. Výnimky platia pre výdajne jedál, kde zákazníci nemusia vstupovať priamo do prevádzky. Otvorené smú zostať predajne potravín, lekárne, drogérie, predajne s novinami a časopismi, záhradkárstva či kvetinárstva.

V reakcii na vývoj situácie boli zavedené aj niektoré ďalšie opatrenia, dodal minister. Týka sa to napríklad ľudí, ktorí denne dochádzajú za prácou do zahraničia. Tí si podľa slov Hamáčka majú zabezpečiť ubytovanie v cudzine kde pracujú. Pri návrate do Česka pôjdu totiž do 14-dňovej karantény.

Do pondelka bolo v Česku zaznamenaných 1165 potvrdených prípadov nákazy.