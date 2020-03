Tisíce nakazených, málo obetí. Nemecku pomáhajú testy aj iné štatistiky

Nerobia pitvy, sú však lepšie pripravení.

23. mar 2020 o 18:10 Lukáš Onderčanin

BERLÍN, BRATISLAVA. Naše vlastné správanie je najefektívnejší spôsob, ako spomaliť infekciu, povedala v nedeľu v televíznom prenose nemecká kancelárka Angela Merkelová.

Národu práve oznamovala, že Nemecko obmedzí ďalšie služby ako kaderníctva a masážne salóny a zakáže verejné stretnutia viac ako dvoch osôb – ak sa netýkajú práce alebo osoby spolu nežijú. Krátko po tomto oznámení skončila kancelárka v domácej karanténe – lekár, ktorý ju v piatok očkoval proti pneumokokovi, mal totiž koronavírus.

Nemecko eviduje viac ako 27-tisíc nakazených, a napriek tomu, že obmedzenia zaviedli neskôr ako v strednej Európe, obetí je len 115. Oproti podobne postihnutým krajinám je to najnižšia smrtnosť z koronavírusu. Čo je za tým, že Nemecku sa darí držať úmrtia z ochorenia Covid-19 na minime? Vedci uvádzajú viacero faktorov.

1. Kvalitné zdravotníctvo

Kým v najviac postihnutom Talianskuje smrtnosť vírusu viac ako 9 percent, v Nemecku je to len 0,4 percenta. Počet nakazených pritom aj v Nemecku prudko stúpa. Niektorí odborníci za tým vidia kvalitne vybavené nemecké nemocnice aj dobre fungujúce zdravotníctvo.

Nemecko má spomedzi členských štátov EÚ najvyšší počet lôžok intenzívnej starostlivosti – až 28-tisíc. Kým v Taliansku na tisíc obyvateľov pripadá 2,6 takýchto lôžok, v Nemecku to je 6 lôžok. Ministerka obrany Annegret Kramp-Karrenbauerová prisľúbila, že vojaci pomôžu pri snahách zvýšiť počet lôžok s pľúcnymi ventilátormi na aspoň 50-tisíc.

Nemecko má tiež podľa agentúry Reuters k dispozícii pol milióna nemocničných lôžok, pričom ich počet chce v najbližších dňoch zdvojnásobiť. V pomere k počtu obyvateľov je to najviac v Európe, v prvej desiatke tu je aj Česko a Slovensko, ukazujú dáta OECD. Ako nemocnice by mohli podľa vyjadrení vlády slúžiť aj niektoré hotely či športové haly, ktoré by dočasne prerobili na lôžka pre pacientov s menej vážnymi ochoreniami.

2. Mladší pacienti