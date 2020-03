Aj New York už niekedy spí. Stal sa mestom prázdnych ulíc, barov aj divadiel (fotogaléria)

Ako zmenila pandémia svetovú metropolu.

23. mar 2020 o 17:50 Matúš Krčmárik, Stanislava Ivánková

Inokedy plné Times Square v New Yorku je v týchto dňoch vyľudnené. (Zdroj: SITA/AP)

NEW YORK, BRATISLAVA. Z mesta, ktoré nikdy nespí, ako o New Yorku v slávnej piesni spieva Frank Sinatra, sa v posledných dňoch stala metropola prázdnych ulíc a zatvorených podnikov či divadiel.

Len v priebehu niekoľkých dní sa totiž z New Yorku stalo jedno z centier nákazy Covid-19, v meste a v rovnomennom americkom štáte sa nachádza až pätina všetkých ľudí s pozitívnym nálezom na koronavírus.

Nakazených je viac ako 15-tisíc ľudí.

Mesto preto rozhodlo o zatvorení prevádzok a ľuďom odporúča, aby ostali doma, ak je to možné. Rozširujú sa kapacity nemocníc, mesto požiadalo o pomoc federálnu vládu.

„Otázkou je či môžu tieto zmeny zmeniť New York navždy. Niektoré milované miesta môžu ostať zatvorené, niektoré zvyky môžu pokračovať aj po konci krízy. Digitálne trendy smerujúce k samostatným zážitkom sa môžu posilniť, cenou za to však bude strata všetkého, čo máme na meste tak radi,“ píše esejista magazínu New Yorker Adam Gopnik.

Pozrite si, ako vyzerá New York v posledných dňoch