Z útoku na dvojičky sa New York otriasol, pandémia ho môže zmeniť natrvalo

23. mar 2020 o 15:31 Matúš Krčmárik

NEW YORK, BRATISLAVA. To, čo v týchto dňoch zažíva New York, je istým spôsobom zrkadlový obraz situácie v meste po staršej tragédii, ktorá túto metropolu poznačila.

Teroristický útok z 11. septembra 2001 ľudí prekvapil, o možnom príchode veľkej pandémie sa hovorilo už dlhšie.

V roku 2001 mali Newyorčania pocit, že ten šok sa už nebude opakovať, ak budú účinne bojovať proti terorizmu.

Teraz tušia, že aj keď sa súčasná pandémia choroby Covid-19 skončí, niečo podobné sa môže zopakovať a znovu vyprázdni osemmiliónové mesto, porovnáva situácie esejista magazínu New Yorker Adam Gopnik.

Aj reakcia ľudí na tragédiu je opačná. Vtedy sa stretávali, objímali sa a vyjadrovali si spolupatričnosť. Teraz sa zatvárajú do svojich domovov, ak aj musia vyjsť von, na ulici sa obchádzajú.

Nové centrum pandémie

Život sa v New Yorku, o ktorom Frank Sinatra spieval, že nikdy nespí, do veľkej miery zastavil v polovici marca, keď mesto aj vedenie rovnomenného amerického štátu odporučili ľuďom, aby radšej nevychádzali von. Zrušili sa kultúrne aj športové podujatia, zavreli sa múzeá či galérie.

Odvtedy sa však situácia v meste naďalej zhoršovala a čísla z nedele ukazujú, že New York sa stal jedným z hlavných svetových centier epidémie.