Floridská polícia po 35 rokoch zadržala podozrivého z vraždy

Polícii pomohla DNA z odhodenej cigarety.

23. mar 2020 o 9:51 SITA

Daniela Wellsa obvinili z vraždy prvého stupňa a sexuálneho napadnutia prvého stupňa a umiestnili ho do okresného väzenia. (Zdroj: TASR/AP)

MIAMI. DNA z odhodenej cigarety pomohlo floridskej polícii k zadržaniu podozrivého v súvislosti s vraždou ženy spred 35 rokov.

Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého minulý týždeň v Pensacole zatkli 57-ročného Daniela Wellsa a obvinili ho z vraždy Tonye McKinley.

Obeť sexuálneho útoku našli uškrtenú na Nový rok v roku 1985.

Polícia v tom čase vypočula jej rodinu a priateľov a tiež ďalších ľudí, ktorí sa zúčastnili na silvestrovskej oslave v miestnej reštaurácii, kde 23-ročnú ženu videli naposledy. Až dosiaľ však nemali podozrivého.

"Napriek tomu, že sme mali dosť fyzických dôkazov a desiatky vypočutých, stopa po čase vychladla," uviedla vo vyhlásení polícia s tým, že medzitým "chlapec vyrástol bez matky, rodičia pochovali dcéru bez toho, aby sa dočkali spravodlivosti, a vrah bol na slobode".

Úspech im napokon po rokoch prinieslo porovnanie verejnej genealogickej databázy so vzorkou DNA, ktorú našli pri tele obete. Databáza vyšetrovateľov priviedla k viacerým ľuďom, o ktorých predpokladali, že sú Wellsovi vzdialení príbuzní. Na základe týchto zistení vytvorili rodokmeň s cieľom identifikovať podozrivého a následné vyšetrovanie ich priviedlo až k Wellsovi. Počas jeho sledovania potom odobrali vzorku DNA z cigaretového ohorku, ktorý vyhodil z okna auta, a potvrdili tak svoje podozrenie.

Wellsa následne obvinili z vraždy prvého stupňa a sexuálneho napadnutia prvého stupňa a umiestnili ho do okresného väzenia.

Tridsaťpäťročný syn obete Timothy Davidson Jr sa pre The Daily Beast vyjadril, že ho správa o zadržaní podozrivého potešila, no nebude mať pocit naplnenia, kým ho neodsúdia a nedosiahnu spravodlivosť. “Stále je to dosť neuveriteľné, akoby som sníval," doplnil.

"Naozaj som nevedela, či sa to niekedy stane," vyjadrila sa pre NBC News k zadržaniu Wellsa sestra obete Renee. "Nemyslela som si, že sa to stane počas môjho života, nie po 35 rokoch," dodala.