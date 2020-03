Nový Zéland bude na štyri týždne úplne uzavretý

Počet potvrdených prípadov je zatiaľ nízky a na ochorenie COVID-19 dosiaľ nikto nezomrel.

23. mar 2020 o 8:44 SITA, TASR

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/cvqdI7Cbvc8

WELLINGTON. Nový Zéland bude od stredy večera na zhruba štyri týždne úplne uzavretý. Obyvatelia budú musieť zostať doma, všetky podniky, ktoré nie sú nevyhnutné, budú musieť byť zavreté a prestať budú tiež musieť všetky nepotrebné aktivity.

Opatrenie zamerané na boj proti novému koronavírusu v pondelok oznámila premiérka Jacinda Ardernová s tým, že bude mať za následok bezprecedentný hospodársky aj spoločenský rozvrat.

"Nepodceňujem to, čo žiadam od Nového Zélandu. Je to obrovské a viem, že to bude skľučujúce," uviedla predsedníčka vlády a dodala, že je to dôležité pre záchranu tisícok životov.

Z obchodov mizne múka i toaletný papier

Novozélanďania sa už na uzavretie začali pripravovať. Administratívni pracovníci si berú z práce počítače a rastliny. Z obchodov zase mizne múka, káva a toaletný papier, píše agentúra AP.

Celoštátne preventívne opatrenia sú podľa Ardernovej "jednoduchý, ale vysoko efektívny spôsob, ako obmedziť vírus... a dajú nášmu zdravotníckemu systému príležitosť na boj".

Nový Zéland vstúpi v priebehu nasledujúcich 48 hodín do štvrtej výstražnej úrovne pred ochorením COVID-19. Ide o najvyššiu úroveň vládneho núdzového plánu, ktorý predstavili v sobotu.

Nariadenie dáva vláde široké právomoci vrátane povolania armády s cieľom dodržiavať izoláciu a zákaz vychádzania.

Premiérka Novozélanďanov na záver tlačovej konferencie vyzvala, aby dodržiavali pravidlá izolácie a navzájom sa podporovali.

Predpokladajú lokálny prenos koronavírusu

Rozhodnutie prišlo po tom, čo zdravotnícki predstavitelia oznámili ďalších 36 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus. Celkovo ho tak zatiaľ v krajine potvrdili u 102 osôb, nikto dosiaľ nezomrel.

Väčšina z prípadov sa viaže na zahraničné cesty, u dvoch sa však cestovateľskú anamnézu nepodarilo zistiť a predpokladá sa, že je to dôkaz lokálneho prenosu.

Už skôr Nový Zéland pre nový koronavírus uzavrel svoje hranice pre všetkých okrem svojich občanov a obyvateľov.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.