Psy sa v Španielsku stali priepustkou z karantény

Ľudia si prenajímajú psov alebo venčia plyšových.

22. mar 2020 o 12:24 ČTK

MADRID. Karanténa je v Španielsku veľmi prísna, avšak pes môže byť priepustkou, ktorá človeka dostane na vzduch. Ako prvé v Európe zavrelo doma svojich občanov kvôli koronavírusu Taliansko.

Španielsko je nekompromisné - netolerujú sa žiadne prechádzky vonku a to ani v patričných rozostupoch. Avšak proti venčeniu psov sa nič nenamieta. Niet sa preto čo čudovať, ak sa psy "prenajímajú" a že sa s nimi niektorí pokúšajú kupčiť, píše agentúra AFP.

Prenájom psov

"Vychádzam častejšie, ale na kratšiu dobu," hovorí Luis Fe, oči má uprené na svoju border kóliu. Štyridsaťdeväťročný madridský profesor sa usmieva, keď vidí, ako jeho miláčik Dara podbehuje všetky policajné pásky zamedzujúce ľuďom vojsť do parku pri bazilike sv. Františka.

Metropola je vyľudnená, ľudia sú doma od soboty. Španielsko je v Európe po Taliansku najviac zasiahnutá krajina epidémiou koronavírusu. Luis hovorí, že všetci jeho známi využívajú svojich psov na to, aby sa dostali von, "pretože doma sa nudia".

Ticho pustého Madridu narúša štekanie psov preháňajúcich sa po prázdnych chodníkoch.

Najlepší priateľ človeka, u ktorého zatiaľ nič nepreukázalo, že by mohol byť prenášačom vírusu, sa stal cestou k slobode. A to do tej miery, že profesionálny "venčitelia" začali prichádzať o prácu.

"Telefonoval sme svojim klientom, starším ľuďom, ktorí žijú sami, a pýtal som sa, či potrebujú vyvenčiť psa. A povedali mi, že nie, že to ide," hovorí štyridsaťsedemročný David Sánchez, ktorý za normálnych časov venčí psov na požiadanie v madridskej štvrti Tetuán.

A sú tu snahy o nové podnikanie - prenájom psov. "Ak sa chce niekto prejsť, prenajmem mu svojho psa, aby mal priepustku," stojí v jednom inzeráte. Luis Fe obracia oči v stĺp, keď hovorí, že mu jeden človek vykladal, že dostal ponuku, aby prenajal psa.

Alicia Barrientosová si vyšla von so svojím austrálskym ovčiakom, stojí obďaleč a tiež nesúhlasí. Nie je to vraj bezpečné, keď venčí niekto, koho pes nepozná. Spoločnosť Wallapop zaoberajúca sa výmenou použitého tovaru, vyzvala svojich klientov, aby jej hlásili také ponuky, pretože je zásadne proti.

Plyšové hračky

Keď niekto živého psa nemá, a napriek tomu chce ísť von, pokúša sa o to napríklad s pomocou plyšového. Na severe, v meste Palencia, policajti jedného takého prichytili v pondelok.

Prechádzal sa a na šnúre vliekol psa z plyšu. Keď u neho zastavilo policajné auto a policajt ho vyzval, aby sa odobral domov, muž plyšáka zdvihol do náručia. Video zachytávajúce scénu obletelo sociálne siete.

O podobnú lesť sa pokúsili tiež Taliani na Sardínii. Starosta mestečka Mamoiada ale rýchlo nastolil poriadok a povedal, že venčiť možno iba živých psov.

V Ríme prichytili niekoľko občanov na prechádzke s prasiatkami. Sociálne siete sa plnia zábavnými historkami na túto tému.

V jednom príspevku možno nájsť fotografiu psa s popisom "Už si ma vyvenčili osmatřicetkrát". Existuje tiež video zachytávajúce otca, ktorý sa pokúsil prejsť s dcérkou v kostýme dalmatínca.