Počas vzbury vo väznici na Srí Lanke postrelili päť väzňov

Jeden z postrelených zomrel.

21. mar 2020 o 22:15 SITA

KOLOMBO. Pri streľbe vo väznici na Srí Lanke zomrel jeden väzeň a ďalší štyria sú zranení. Strážnici spustili paľbu v sobotu po tom, ako sa snažili dostať pod kontrolu protest väzňov. Prípad sa stal v meste Anurádhapuraja. Niekoľko osôb sa snažilo ujsť z väznice, pričom strážnici následne začali strieľať.

Do nemocnice previezli piatich zranených, no jeden z nich tam zomrel. Nikomu sa nepodarilo ujsť. Do zariadenia vyslali posily.

Väzni sa rozhodli protestovať proti podmienkam, ktoré by mohli podporiť šírenie koronavírusu. Sťažovali sa tiež na jedlo po tom, ako vláda na dva týždne zakázala všetky návštevy, aby zabránila šíreniu vírusu. Práve vďaka návštevám si väzni mohli pochutnať na domácej strave.

Väznice na Srí Lanke sú často preťažené. V niektorých sa nachádza aj päťtisíc ľudí, pričom ich kapacita je 800 osôb. V krajine zatiaľ potvrdili 73 nakazených koronavírusom.