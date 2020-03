Orbán najprv váhal, teraz chce núdzový stav na neurčito

Maďarsko hlási štyri obete.

21. mar 2020 o 15:48 Nina Sobotovičová

BUDAPEŠŤ, BRATISLAVA. Ešte pred piatimi dňami poskytoval maďarský premiér Viktor Orbán oficiálne vyhlásenia bez rúška.

Jeho vláda so zavedením prísnejších opatrení v čase šírenia nákazy váhala takmer dva týždne. Orbánov kabinet zdôrazňoval skôr fakt, že prvé prípady nákazy novým koronavírusom v Maďarsku zistili u iránskych študentov.

Maďari tak najprv počúvali prednášky politikov o tom, že za šírením vírusu treba hľadať migrantov. Kým vláda donedávna situáciu zľahčovala, teraz prichádza s návrhom mimoriadne prísnych opatrení.

Požiadala parlament o predĺženie núdzového stavu na neurčito. Zároveň tiež žiada zavedenie trestov odňatia slobody pre tých, ktorí budú - z pohľadu vlády - šíriť poplašné správy o koronavíruse. Nie je pritom jasné, čo bude Orbánov kabinet považovať za poplašnú správu. Jej šíriteľovi bude hroziť päť rokov za mrežami.

Podľa serveru 444.hu by nové legislatívne opatrenia znamenali, že vláda by mala právo udržiavať výnimočný stav na ľubovoľne dlhú dobu. Parlament by pritom dočasne prestal fungovať.

Zároveň by sa nemohli konať žiadne voľby ani referendá. Maďarské médiá upozorňujú, že všetci súčasní funkcionári by tak zotrvali vo funkciách na neurčito.

Maďarsko má aktuálne 103 prípadov nového koronavírusu. Štyria ľudia ochoreniu Covid-19 podľahli.

