USA pre vírus uzavreli hranice s Mexikom a Kanadou i Yosemitský národný park

Hranice sú pre osobnú dopravu uzavreté predbežne na 30 dní.

21. mar 2020 o 8:10 TASR

WASHINGTON. Vzhľadom na šírenie nového koronavírusu uzavreli Spojené štáty od soboty svoje hranice s Mexikom a Kanadou pre veľkú časť osobnej dopravy. Opatrenie platí od polnoci (miestneho času) a týka sa všetkých ciest, ktoré nie sú považované za nevyhnutné, informovala tlačová agentúra DPA.

Hranice sú pre osobnú dopravu uzavreté predbežne na 30 dní. Americký prezident Donald Trump ubezpečil, že obmedzenie nebude mať dosah na pohyb tovaru.

Spojené štáty v súvislosti s koronavírusom už predtým zakázali vstup na svoje územie cudzincom prichádzajúcim z krajín schengenského priestoru, Británie a Írska, ako aj z Iránu a Číny.

Uzavretie pozemných hraníc sa týka aj migrantov, ktorí prenikajú do Spojených štátov ilegálne predovšetkým z Mexika. Migranti zadržaní v pohraničí americkými orgánmi boli doposiaľ umiestňovaní do zariadení, kde mohli požiadať o azyl, po novom však majú byť bezodkladne deportovaní do krajín pôvodu, oznámil úradujúci minister vnútra Spojených štátov Chad Wolf.

V americkom štáte Kalifornia medzitým v piatok večer (miestneho času) oznámili uzavretie obľúbeného Yosemitského národného parku v pohorí Sierra Nevada. Opatrenie s cieľom chrániť návštevníkov, pracovníkov a obyvateľov pred nákazou platí až do odvolania, informovala DPA.

Kalifornský guvernér Gavin Newsom vydal ešte vo štvrtok nariadenie prikazujúce obyvateľom, aby v najväčšej možnej miere "zostávali doma" a spomalili tak šírenie nového koronavírusu. Tým sa v Spojených štátoch do piatkového večera nakazilo už vyše 18.000 ľudí, zatiaľ čo vyše 200 nakazených zomrelo.

Podľa vyhlásenia Bieleho domu sa novým koronavírusom nakazil i jeden z pracovníkov kancelárie viceprezidenta Mikea Pencea. Samotný viceprezident, ako ani prezident Trump s ním však neboli v blízkom kontakte.

Pod rastúcim nátlakom sa Trump nechal minulý piatok otestovať na nový koronavírus. Výsledok testu bol negatívny. O tom, že by sa podrobil testom aj Pence, nie je zatiaľ nič známe, poznamenala DPA.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.