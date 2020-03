Pompeo vyzval Čínu na uverejnenie detailov o koronavíruse

Pompeo obvinil komunistický režim z toho, že pôvodne zatajoval vypuknutie nákazy.

20. mar 2020 o 20:39 TASR

WASHINGTON. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo vyzval v piatok Čínu, aby podrobnosti z krízovej situácie okolo nového koronavírusu "sprístupnila celému svetu".

Pompeo predtým obvinil komunistický režim z toho, že pôvodne zatajoval vypuknutie nákazy, pripomenula tlačová agentúra AFP.

"Čínska vláda bola prvá, ktorá vedela o nebezpečenstve pre svet. A z toho vyplýva osobitná povinnosť postarať sa o to, aby sa údaje dostali k našim vedcom, k našim odborníkom," povedal Pompeo novinárom v Bielom dome.

"Tu nejde o odplatu," uviedol Pompeo.

"Chceme to hneď teraz uviesť na pravú mieru. Musíme zaistiť, aby sa už dnes súbory údajov a poznatkov, ktoré dostala čínska komunistická strana, dostali aj do každej krajiny, k celému svetu. To je povinnosť, aby boli ľudia v bezpečí," dodal šéf americkej diplomacie.

Pompeo v skoršom interview pre televíziu Fox News vyhlásil, že Peking "premrhal vzácne dni", lebo hoci zistil nový vírus, nechal "státisíce ľudí" odísť z ohniska nákazy, mesta Wu-chan, do rôznych kútov vrátane Talianska.

Táto európska krajina teraz už v počte úmrtí prekonala Čínu a stala sa štátom s najvyšším počtom obetí na životoch.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.