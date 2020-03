Británia v boji proti koronavírusu zatvára bary, kluby a reštaurácie

Chceme, aby ste ostali doma pre záchranu životov, hovorí Johnson.

20. mar 2020 o 19:48 TASR

LONDÝN. Británia v piatok oznámila nové obmedzenia v rámci boja s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2.

V krajine budú od piatkovej noci zatvorené kaviarne, krčmy, bary, reštaurácie, nočné kluby, divadlá a centrá voľného času. Na tlačovej konferencii o tom informoval britský premiér Boris Johnson, píše agentúra AFP.

Záchrana životov

Podľa Johnsona by tieto zariadenia mali pozatvárať "čo najskôr to bude možné" od piatkovej noci a v sobotu by ich nemali znova otvárať. Dodal, že služby súvisiace s donáškou a výdajom jedla budú povolené.

"Hovoríme kaviarňam, krčmám, barom a reštauráciám, aby len čo sa im bude dať dnes večer zatvorili a zajtra už neotvárali," povedal premiér novinárom v úrade na Downing Street 10. Toto nariadenie dostanú aj zariadenia, ako sú nočné kluby, kiná a telocvične.

"Chceme, aby ste ostali doma pre záchranu životov," dodal.

Všetky ďalšie opatrenia budú podľa Johnsona priebežne prehodnocovať. Zdôraznil však, že ľudia by v piatok večer už nemali ísť do klubov ani barov.

Johnson pripustil, že sa môže zdať, že takéto nariadenie je zamerané proti Britom milujúcim slobodu.

Zvládneme to

"Dostaneme sa cez to - zvládneme to spoločne a porazíme tento vírus," vyhlásil.

Johnson verejnosť uistil, že jeho kabinet robí všetko pre to, aby zabezpečil nemocničné lôžka a pľúcne ventilátory pre všetkých, ktorí ich budú v nadchádzajúcom čase potrebovať.

V Británii vo štvrtok evidovali 3269 potvrdených prípadov koronavírusu a 144 úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19. skutočný počet nakazených sa však odhaduje na 35.000 - 50.000, informovala televízia BBC.