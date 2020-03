Pri koronavíruse môžeme v EÚ hovoriť o infodémii, informačnej pandémii

Po vypuknutí krízy okolo COVID-19 došlo k nárastu dezinformácií a mýtov.

20. mar 2020 o 16:17 TASR

BRUSEL. Európska komisia (EK) zverejnila v piatok prehľad o mýtoch a dezinformáciách spojených s pandémiou COVID-19 zámerne šírených zo zahraničia.

V tejto súvislosti môžeme hovoriť o "infodémii", uviedol pre TASR Peter Stano, hovorca šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella.

Šírenie dezinformácii

Borell je šéfom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), v rámci ktorej funguje útvar StratCom. Stano spresnil, že ide o útvar strategickej komunikácie, ktorý je vedúcim aktérom pri odhaľovaní dezinformácií, ktoré prúdia do Únie zo zahraničia.

ESVČ sa rozhodla zverejniť prehľad trendov šírenia dezinformácií ohľadom situácie okolo koronavírusu, kde sa zamerala na tri oblasti: západný Balkán, južné susedstvo a východné susedstvo EÚ.

"Z tohto prehľadu vyplýva, že po vypuknutí krízy okolo COVID-19 došlo k jednoznačnému nárastu dezinformácií a mýtov," uviedol Stano.

Upozornil, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) to nazvala "infodémiou", čiže informačnou pandémiou.

Stano spresnil, že experti zo StratCom potvrdzujú trendy, na ktoré sa zamerali od začiatku vypuknutia zdravotnej krízy v Európe.

"Zaznamenali značný nárast počtu dezinformácií, ktoré sa rozširovali cez sociálne médiá aj mimo nich. Od 23. januára v podstate do dneška odhalili zhruba sto prípadov dezinformácií ohľadom koronavírusu, ktoré pochádzajú buď z Ruska, alebo sú nejakým spôsobom napojené na zdroje blízke Kremľu. To je mimochodom už tradičný zdroj dezinformácií v rámci EÚ," opísal situáciu Stano.

Z množstva dezinformácií o šírení koronavírusu možno spomenúť najmä to, že vírus bol vyrobený a používa sa ako biologická zbraň. V závislosti od zdroja, ktorý to šíri, túto zbraň údajne používajú USA, Číňania, Briti či Rusi. Fámy idú od extrému do extrému.

Ďalší tradičný dezinformačný zdroj podľa Stana tvrdil, že pri COVID-19 nejde o vážny problém a choroba čoskoro pominie, aby o niekoľko dní ten istý zdroj šíril fámy, že ide o obrovskú pandémiu, ktorá znamená zánik civilizácie. A medzi šírené mýty patrí aj ten, že koronavírus spôsobili migranti a šíria ho cielene do Európy.

"Je tu politická kampaň, ktorá sa snaží podkopať dôveru občanov vo verejné inštitúcie v rámci EÚ, spochybňuje Úniu ako projekt, keď tvrdí, že EÚ je pre Európanov katastrofa a že Únia nie je pripravená pomôcť svojim krajinám, že záchrancom musí byť Čína. Sú tu aj fámy, že Schengen už zanikol," skonštatoval Stano.

Dezinformačná vojna

Podľa jeho slov ESVČ zistila, že ide o nafukovanie a prekrúcanie známych vecí do podoby, ktorá má za cieľ šíriť pochybnosti, či naozaj EÚ alebo jej členovia sú so súčasnými spoločenskými a politickými systémami schopné zvládať krízu.

Experti EÚ potvrdili, že značná časť týchto kampaní je napojená na Rusko a kremeľské médiá.

Stano pripomenul, že prístup dezinformačných zdrojov napojených na Rusko treba vnímať vo dvoch rovinách. Smerom k domácemu obyvateľstvu je snaha vyvolať dojem, že ide o akýsi typ agresie voči Rusku.

A cez medzinárodné kanály a rôzne jazykové mutácie tejto propagandy sa šíria konšpiračné teórie o tom, že globálne elity cielene šíria vírus, aby dosiahli nejaké skryté ciele.

Súvisiaci článok Koronavírus je už aj na Slovensku. 25 otázok a odpovedí o nákaze Čítajte

Celkovo tak spochybňujú dôveru ľudí voči inštitúciám, či už európskym alebo medzinárodným, voči expertom a zdravotníckym systémom.

Stano upozornil, že osobitné dezinformácie sa šíria na Blízkom a Strednom východe, kde sú zámerne využívané politickými aktérmi alebo teroristickými organizáciami ako Islamský štát. Tieto kampane podporujú nenávisť medzi šiitmi a sunitmi a bolo zachytenej aj veľa antiiránskej propagandy, keďže Irán má veľké počty nakazených koronavírusom aj veľký počet obetí.

"Komplikovaná je situácia na západnom Balkáne, kde viacero krajín stojí pred voľbami a tie sú tradičným cieľom dezinformačných aktérov," uviedol Stano. Dodal, že EÚ má obavy, že dezinformácie okolo koronavírusu budú použité ako nástroj na ovplyvňovanie predvolebných kampaní a debát.

Súvisiaci článok Brazília aj Zéland. Pozrite sa, ako sa koronavírus ďalej šíri vo svete Čítajte

Únia si všíma aj postoj Číny, ktorá doma zaviedla cenzúru na správy o koronavíruse, pričom komunistická strana má snahu zdôrazniť svoju úlohu pri boji s pandémiou.

Zachytené boli trendy, že Čína obviňuje Západ, že túto krízu spôsobil, a tvrdí, že by svet mal byť vďačný Číne za jej rýchlu reakciu a pomoc v iných častiach sveta.

"Je to o dôvod viac, aby ľudia boli ostražití pri všetkom, čo čítajú a prípadne šíria ďalej. Šírenie dezinformácií o koronavíruse v konečnom dôsledku znamená zahrávanie sa s ľudskými životmi," odkázal Stano.