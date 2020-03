Najhorší prejav prezidenta Zemana (český zápisník)

Prejav v časoch krízy Čechov veľmi neupokojil.

21. mar 2020 o 14:04 Jindřich Šídlo

Vo svojich 75 rokoch prežíva český prezident Miloš Zeman tieto dni v takmer úplnej izolácii vo svojom letnom sídle v Lánoch: prístup k nemu má len jeho kancelár Vratislav Mlynář.

Bude to tak ešte nejaký čas - a my ostatní by sme si mali želať, aby ho nikto nerušil, neobťažoval a hlavne, aby od neho už nikto nikdy nechcel štátnický prejav k národu v čase koronavírusovej krízy.

Prezident sa oň pokúsil vo štvrtok večer. Nie, chyba, nepokúsil, predniesol svoju už tradičnú reč starého zatrpknutého muža, v ktorej opäť neomylne skombinoval dve svoje základné charakteristiky.