V Maďarsku zomreli dvaja starší pacienti, Rakúsko predĺži obmedzenia

Česká vláda zvažuje pre koronavírus zákaz vychádzania.

20. mar 2020 o 12:52

Muž so starou vojenskou plynovou maskou na tvári z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu čaká na metro v Prahe 17. marca 2020. (Zdroj: TASR/AP)

BUDAPEŠŤ, VIEDEŇ, PRAHA. V Maďarsku zomreli dvaja starší pacienti nakazení novým druhom koronavírusu. Informoval o tom v piatok vládny server koronavirus.gov.hu.

Ochorenie COVID-19 si tak v Maďarsku už dosiaľ vyžiadalo tri ľudské životy. Druhou a treťou obeťou sú muži vo veku 79 a 68 rokov.

V krajine celkovo evidujú 85 nakazených, siedmi pacienti sa z choroby vyliečili a 116 ľudí je v karanténe.

Rakúsko predlžuje obmedzenia

Rakúska vláda v piatok oznámila, že platnosť obmedzenia pohybu ľudí vo verejnom priestore, ktoré sa zaviedlo v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu, bude predĺžené do 13. apríla. Informovala o tom agentúra APA.

Cieľom opatrenia je minimalizovať kontakt osôb na otvorenom priestranstve a zabrániť šíreniu vírusu.

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz (ÖVP) vyzval občanov, aby podporili tieto opatrenia. "Toto je maratón. Prosíme vás: Vydržte. Každý, kto podporuje tieto opatrenia, zachraňuje život," povedal Kurz. Dodal, že Rakúsko je na správnej ceste a všetci odborníci potvrdzujú správnosť zavedených opatrení.

Rakúska vláda prijala 15. marca opatrenia, ktoré mali byť pôvodne v platnosti do 22. marca.

Od 16. marca by väčšina obyvateľov Rakúska nemala opustiť svoje domovy. "Na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 je vstup na verejné priestranstvá zakázaný," píše sa v nariadení ministra zdravotníctva Rudolfa Anschobera.

Výnimky platia len v prípade núdze, starostlivosti o osoby odkázané na pomoc, cesty na nákup a do práce, ako aj prechádzky v prírode. Ďalšie opatrenia sa týkajú využívania mestskej hromadnej dopravy, predajní, služieb.

Viedenské medzinárodné letisko medzitým v súvislosti s koronavírusovou pandémiou obmedzilo prevádzku na jediný terminál (č. 3), kde od 19. marca až do odvolania prebieha odbavovanie všetkých letov, ktoré ešte neboli zrušené.

Letisko je naďalej pripravené prijímať lety s vracajúcimi sa rakúskymi dovolenkármi a tiež náklad, ako sú lieky a iné dôležité druhy tovaru. Od 23. marca svoju prevádzku preruší aj letisko v Innsbrucku, hlavnom meste spolkovej krajiny Tirolsko.

Počet ľudí nakazených novým koronavírusom sa v Rakúsku k piatkovému ránu (08.00 h) zvýšil o 360 na 2203. Šesť osôb podľahlo ochoreniu COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje.

Česko zvažuje zákaz vychádzania

Česko má po novom už 774 prípadov nakazenia koronavírusom. K piatkovému ránu sa uskutočnilo 11 619 testov. Podľa odhadov námestníka ministra zdravotníctva Romana Prymulu môže byť v Česku v polovici apríla až 15-tisíc prípadov.

Prymula zároveň varoval, že by sa v krajnom prípade mohlo pristúpiť k zákazu vychádzania. Prymula, ktorý je aj predsedom Ústredného krízového štábu, upozornil, že ak budú ľudia karanténu obchádzať, príde na rad úplný zákaz vychádzania.

Denníku Právo povedal, že krajina by v takom prípade bola na dva týždne "úplne umŕtvená". Zrejme by sa úplne obmedzil pohyb s výnimkou fungovania kritickej infraštruktúry, elektrárne by museli fungovať naďalej. Zároveň vyjadril nádej, že k tomu Česká republika nebude musieť prikročiť.

Za štvrtok pribudlo celkovo 205 nakazených, čo je doteraz najvyšší denný nárast. Podľa informácií ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha zo štvrtkového večera bolo 63 nakazených v nemocniciach, z toho päť je vo vážnom stave, informuje český spravodajský portál iDNES.cz.

Lietadlo spoločnosti China Eastern s dodávkou zdravotníckeho materiálu pristálo v piatok predpoludním na letisku v Prahe. Ide o prvú z dodávok zdravotníckeho materiálu v rámci núdzových opatrení z dôvodu pandémie koronavírusu, informoval spravodajský server Novinky.cz.

"Je to tu! Vykladáme 1,1 milióna respirátorov z Číny," napísal na Twitteri český minister vnútra Jan Hamáček. V sobotu má v ČR pristáť nákladné lietadlo spoločnosti China Eastern s nákladom viac ako sedem miliónov rúšok.

ČR podľa Hamáčka počíta s troma lietadlami so zdravotníckym materiálom týždenne po dobu asi šiestich týždňov. Prvé lietadlo s nákladom približne 150-tisíc kusov rýchlotestov na zisťovanie prítomnosti nákazy pristálo v Prahe v noci na stredu.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.