Peking mohol vírus poraziť v zárodku. Radšej ho tajil a dnes na ňom zarába

Čínsky režim šikanoval lekárov aj vedcov, ktorí o víruse informovali.

20. mar 2020 o 19:17 Nina Sobotovičová

PEKING, BRATISLAVA. Začiatkom februára nový koronavírus ešte nemal meno. Mnohí mu preto dočasne prisúdili prívlastok "čínsky", keďže práve z Číny sa rozšíril do celého sveta.

Vedci aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovali, že takéto označenie je nebezpečné a škodlivé. Nevdojak totiž naznačuje, že vinu za vznik a šírenie nákazy nesie čínsky národ. Od 11. februára má preto vírus presné pomenovanie: SARS-CoV-2. Chorobu, ktorú spôsobuje, vedci pomenovali Covid-19.

Zdá sa však, že prinajmenšom americký prezident Donald Trump tieto neutrálne názvy používať odmieta. Naopak, šéf Bieleho domu vírus opakovane označuje ako čínsky.

Vo štvrtok sociálne siete obletela fotografia, ktorá zblízka zachytáva vytlačený text Trumpovho prejavu položený na rečníckom pulte. V spojení koronavírus je preškrtnutý prívlastok „korona“ a čiernou fixkou je prepísaný na „čínsky“.

Napriek tomu sa Trumpa tentoraz zastávajú aj médiá, ktoré sú k nemu inak mimoriadne kritické.

Denník Washington Post poznamenáva, že Trumpovo odôvodnenie, prečo vírus stále nazýva čínskym, „je technicky správne“.

„Musíme však byť presní a viniť čínsku komunistickú stranu,“ podotýka komentátor WP Josh Rogin.

Vedcom sa totiž podarilo zistiť, že ak by čínska vláda vypuknutie nákazy neututlávala a zakročila skôr, mohlo sa šírenie vírusu znížiť až o 95 percent. Po celom svete by tak dnes neumierali tisícky ľudí a nákazu by bolo dokonca možné izolovať v krajine pôvodu.

Peking je záchranca, nanucuje propaganda

„Vôbec to nie je rasistické, ani trochu. Vírus prišiel z Číny, preto ho tak volám. Chcem byť presný,“ vysvetľoval Trump ešte v stredu.

Americké médiá upozorňujú, že pre rastúcu krízu okolo koronavírusu je v Štátoch na vzostupe rasovo motivované násilie proti etnickým Ázijčanom. Hovoriť o „čínskom víruse“ je preto riskantné.

Zároveň však zdôrazňujú, že Peking šíri klamstvá, ktoré treba zastaviť.

Čínska propaganda sa totiž snaží odvrátiť pozornosť od zlyhaní vlády. Štátne médiá poplatné komunistickej strane sa snažia vykresliť Peking ako záchrancu, ktorý si s vírusom šikovne poradil na domácej pôde a teraz veľkoryso pomáha Európe.

Režim sabotoval vedcov, teraz na Európe zarába

Kritici však poukazujú na to, že Čína najprv umlčiavala lekárov a novinárov, ktorí na šíriaci sa vírus upozornili.

Režim mohol proti šíreniu nákazy zakročiť oveľa skôr, namiesto toho radšej zatvoril špičkové laboratórium v Šanghaji, ktoré ako prvé opísalo genóm vírusu, píše South China Morning Post.

Vedci pracujúci v laboratóriu netušili, prečo sa zariadenie zatvára. Čínska novinárka poukázala na to, že laboratórium zverejnilo informácie o víruse skôr ako čínske úrady.

Peking v priebehu niekoľkých týždňov umožnil nekontrolovateľné šírenie nákazy za hranice krajiny.

A teraz zarába na tom, že vírusom skúšanej Európe predáva nedostatkové zdravotnícke pomôcky vrátane rúšok a rýchlotestov na Covid-19.

„Sú lepšie spôsoby, akými bojovať proti čínskej propagande, než keď Trump hovorí o ‚čínskom víruse‘?“ pýta sa komentátor magazínu American Conservative a zároveň si odpovedá.

„Akiste sú. Ale bojovať proti nej musíme. Toto nám nespôsobili Číňania, ale čínska komunistická strana. Najprv tamojší režim šikanoval vlastných občanov a teraz šikanuje zvyšok sveta. Číňania boli prvé obete. Teraz pre nekompetentnosť a zákernosť čínskeho režimu trpí celý svet.“

Ako Peking týždne ututlával neutajiteľné

Web Axios zverejnil časovú os, ktorá zachytáva, ako sa šíril koronavírus v Číne a ako sa tamojšie úrady snažili situáciu čo najdlhšie ututlávať.

10. december 2019: Wej Kuej-sien, prvý známy pacient s ochorením Covid-19, začína pociťovať príznaky.

Wej Kuej-sien, prvý známy pacient s ochorením Covid-19, začína pociťovať príznaky. 16. december 2019: pacienta prijímajú do nemocnice v meste Wu-chan s obojstrannou infekciou pľúc. Pracovníci nemocnice zisťujú, že pracoval na miestnom trhu so zvieratami, ktorý sa spája s vypuknutím nákazy.

pacienta prijímajú do nemocnice v meste Wu-chan s obojstrannou infekciou pľúc. Pracovníci nemocnice zisťujú, že pracoval na miestnom trhu so zvieratami, ktorý sa spája s vypuknutím nákazy. 27. december 2019: zdravotnícke úrady vo Wu-chane už vedia, že chorobu spôsobuje nový koronavírus.

zdravotnícke úrady vo Wu-chane už vedia, že chorobu spôsobuje nový koronavírus. 30. december 2019: riaditeľka nemocnice Wuhan Central Hospital Aj Fen uverejnila informácie o novom koronavíruse na sociálnej sieti WeChat. Dostala za to pokarhanie a úrady jej nariadili, aby informácie o nákaze nerozširovala.

riaditeľka nemocnice Wuhan Central Hospital Aj Fen uverejnila informácie o novom koronavíruse na sociálnej sieti WeChat. Dostala za to pokarhanie a úrady jej nariadili, aby informácie o nákaze nerozširovala. 30. december 2019: lekár z Wu-chanu Li Wen-liang tiež informuje Číňanov na sieti WeChat. Upozorňuje, že nový koronavírus je podobný SARS. Následne úrady lekára predvolajú na výsluch. (Li Wen-liang o päť týždňov neskôr na Covid-19 zomrel.)

lekár z Wu-chanu Li Wen-liang tiež informuje Číňanov na sieti WeChat. Upozorňuje, že nový koronavírus je podobný SARS. Následne úrady lekára predvolajú na výsluch. (Li Wen-liang o päť týždňov neskôr na Covid-19 zomrel.) 31. december 2019: Čína informuje Svetovú zdravotnícku organizáciu o prípadoch neznámeho ochorenia.

Čína informuje Svetovú zdravotnícku organizáciu o prípadoch neznámeho ochorenia. 1. január 2020: výsluch ďalších ôsmich lekárov, ktorí informovali o novom koronavíruse.

výsluch ďalších ôsmich lekárov, ktorí informovali o novom koronavíruse. 1. január 2020: Úradník v provincii Chu-pej (ktorej metropolou je Wu-chan, pozn.) nariaďuje laboratóriám, ktorým sa už podarilo identifikovať základné parametre vírusu, aby netestovali ďalšie vzorky a tie existujúce zničili.

Úradník v provincii Chu-pej (ktorej metropolou je Wu-chan, pozn.) nariaďuje laboratóriám, ktorým sa už podarilo identifikovať základné parametre vírusu, aby netestovali ďalšie vzorky a tie existujúce zničili. 9. január 2020: Čína oznamuje, že zmapovala genóm nového vírusu. V skutočnosti sa to čínskym vedcom podarilo už o týždeň skôr, informáciu však nemohli zverejniť.

Čína oznamuje, že zmapovala genóm nového vírusu. V skutočnosti sa to čínskym vedcom podarilo už o týždeň skôr, informáciu však nemohli zverejniť. 13. január 2020: prvý potvrdený prípad nákazy za hranicami Číny v Thajsku.

prvý potvrdený prípad nákazy za hranicami Číny v Thajsku. 18. január 2020: oslavy čínskeho nového roka. Vo Wu-chane sa na slávnostnej hostine zišli desaťtisíce ľudí.

oslavy čínskeho nového roka. Vo Wu-chane sa na slávnostnej hostine zišli desaťtisíce ľudí. 19. január 2020: Peking do Wu-chanu posiela epidemiológov.

Peking do Wu-chanu posiela epidemiológov. 23. január 2020 Wu-chan a tri ďalšie mestá sú úplne izolované. Wu-chan v tomto čase opúšťa asi päť miliónov ľudí, ktorých na ochorenie Covid-19 nikto neotestuje.

Vírus Komunistickej strany Číny

Marcová štúdia univerzity v Southamptone ukázala, že ak by čínsky režim zakročil skôr, mohol vírus poraziť už v zárodku.

Keby Peking zakročil o jeden týždeň skôr, prípadov nákazy by bolo o 66 percent menej. Ak by začal situáciu riešiť o dva týždne skôr, počet nakazených by klesol o 86 percent.

V prípade, že by čínsky režim nečakal tri týždne, ale konal hneď, nakazených by bolo o 95 percent menej, čo by výrazne znížilo riziko šírenia nákazy za hranice, ukazuje štúdia.

„Nehovorme o čínskom víruse,“ uzatvára Washington Post. „Volajme ho vírus Komunistickej strany Číny. Je to presnejšie a nedotýka sa to všetkých Číňanov, iba tých, ktorí si to zaslúžia.“

