Vláda USA nepozná osud fotoreportéra Tica zajatého v Sýrii

Austin Tice sa dostal do rúk zajatcov v roku 2012.

19. mar 2020 o 21:48 TASR

WASHNGTON Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že nevie, či je novinár Austin Tice, ktorý je od roku 2012 nezvestný v Sýrii, ešte nažive. Informovala o tom agentúra AFP.

"Ak žije, tak by sme ho radi dostali domov. Veľmi sa spolu so Sýriou usilujeme dostať ho odtiaľ. Dúfame, že to sýrske úrady urobia. Spoliehame sa na ne," povedal na tlačovej konferencii v Bielom dome americký prezident.

"Je tam už veľmi dlho. Už je to dávno, čo ho zajali," dodal Trump.

Tice je nezávislý fotoreportér, ktorý pracoval pre tlačové agentúry AFP a McClatchy News, denník The Washington Post či televíziu CBS, ale aj ďalšie médiá, keď ho 14. augusta 2012 zadržali na kontrolnom stanovišti neďaleko sýrskej metropoly Damask.

O mesiac nato sa na internete objavil videozáznam, na ktorom bol Tice so zaviazanými očami v spoločnosti neznámych ozbrojených mužov.

Odvtedy sa nijaké informácie o ňom neobjavili. V roku 2018 vypísali Spojené štáty odmenu milión dolárov za informácie, ktoré by viedli k Ticeovej záchrane.