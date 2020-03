Trump kritizoval Čínu za utajovanie údajov o koronavíruse

Mohli sme to zadržať v jedinom čínskom regióne, kde to celé začalo, uviedol prezident USA.

19. mar 2020 o 19:12 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že "svet platí vysokú cenu" za čínsku netransparentnosť v čase vypuknutia epidémie koronavírusu pred niekoľkými mesiacmi. Informovala o tom agentúra AFP.

"Bolo by omnoho lepšie, keby sme o tomto vedeli už pred mesiacmi," povedal Trump novinárom na tlačovej konferencii v Bielom dome.

"Mohli sme to zadržať v jedinom čínskom regióne, kde to celé začalo. Svet určite platí vysokú cenu za to, čo (Číňania) spravili," dodal Trump.

Novým druhom koronavírusu sa v Spojených štátoch doposiaľ nakazilo viac ako 10 000 ľudí, pričom infekcii už podľahlo najmenej 150 osôb.

Vírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, prvýkrát oficiálne zaznamenali v Číne koncom decembra.

Odvtedy sa ním podľa Univerzity Johna Hopkinsa v Baltimore na celom svete nakazilo viac ako 230 000 ľudí, viac ako 9000 vírusu podľahlo, 84 000 sa z neho vyliečilo.

