Koronavírus by mohol byť v KĽDR katastrofou

Správy naznačujú, že nejakí infikovaní tam sú.

19. mar 2020 o 17:46 TASR

PCHJONGJANG. Na svete existuje len jediná krajina, o ktorej situácii v súvislosti s koronavírusom nič nevieme, a to Severná Kórea.

V rámci tohto izolovaného štátu neexistujú nijaké oficiálne štatistiky nakazených, avšak správy, ktorým sa darí z krajiny preniknúť, naznačujú, že nejakí infikovaní tam sú. Tvrdí to Oliver Hotham, šéfredaktor portálu NK News, ktorý sa venuje situácii v KĽDR.

"Je odôvodnené predpokladať, že nákazy sú obmedzené na pohraničné provincie," povedal Hotham pre spravodajskú stanicu BBC.

"Na základe čoho môžeme predpokladať, že v Pchjongjangu sa nákaza nešíri?" pýta sa BBC a uvádza, že tamojší štátnici vrátane vodcu Kim Čong-una sa tento týždeň v severokórejskom hlavnom meste zúčastnili na slávnostnom spustení výkopových prác na novú nemocnicu a nikto z nich rúško na tvári nemal.

Severokórejské štátne médiá však zároveň informujú o mnohých obmedzeniach na hraniciach a v krajine sa tiež v súvislosti s hrozbou koronavírusu propaguje, aby sa dbalo na zdravie a bezpečnosť.

Hotham ďalej uvádza, že ak by koronavírus Severnú Kóreu vážnejšie zachvátil, bola by to katastrofálna situácia.

Choroba COVID-19, ktorú koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje, totiž vyžaduje špeciálne diagnostické vybavenie, aké KĽDR podľa jeho slov nemá a nevie si zaobstarať.

Okrem to je pravdepodobné, že za rizikovú by bola považovaná pomerne veľká časť severokórejskej populácie.

Priebeh ochorenia totiž zhoršujú diagnózy ako napríklad tuberkulóza, podvýživa či aj silné fajčenie, vďaka ktorým by v KĽDR boli v ohrození aj mladší ľudia.

Na druhej strane zase KĽDR disponuje obrovským bezpečnostným aparátom a početnou armádou, vďaka ktorým by bolo ľahké uzavrieť oblasti s výskytom vírusu, uvádza Hotham.

V tejto izolovanej komunistickej krajine je zároveň už beztak aj za normálnych podmienok pohyb ľudí veľmi obmedzený.

Hotham ďalej povedal, že "skutočnou výzvou" by bola v prípade rozšírenia vírusu oblasť pri hraniciach s Čínou. "Veľmi tam prekvitá korupcia a navyše štátne hranice nie sú kompaktne uzavretým celkom," dodal.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.