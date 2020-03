Na karnevale bol za Shreka aj Marylin Monroe, krízu vraj zvláda lepšie ako Merkelová

Bavorský premiér by sa mohol stať kancelárom.

19. mar 2020 o 19:12 Matúš Krčmárik

BERLÍN, BRATISLAVA. Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyrástla v komunistickom Východnom Nemecku a aj pre túto osobnú skúsenosť nechce podľa vlastných slov zavádzať opatrenia na obmedzenie slobody pohybu, aké pre pandémiu koronavírusu prijímajú iné európske štáty.

Súvisiaci článok Orbán má problém. V boji s vírusom premrhal týždeň Čítajte

„Pre niekoho ako ja, kto tvrdo bojoval za možnosť slobodne cestovať a voľne sa pohybovať, by sa to dalo ospravedlniť len vtedy, ak by to bolo absolútne nevyhnutné,“ povedala v stredajšom prejave národu, vôbec prvom od svojho nástupu k moci pred pätnástimi rokmi.

Táto situácia podľa nej ešte nenastala, a to naprie tomu, že, ako povedala: „Nemecko od druhej svetovej vojny nezažilo hrozbu, pri ktorej by bolo také dôležité, aby sme prijali spoločné kroky.“

Akčnejší Söder

Ešte minulý týždeň pri nej na tlačovej konferencii stál bavorský premiér Markus Söder, predseda miestnej Kresťansko-sociálnej únie (CSU), ktorá je sesterskou stranou Merkelovej Kresťansko-demokratickej únie (CDU).

Kým Merkelová zvykne hovoriť pokojne, Söder je oveľa extravagantnejší, čo sa v súkromí prejavuje napríklad tak, že obľubuje karnevaly, kde sa ukázal v kostýme Shreka či Marylin Monroe.

Pri súčasnej pandémii sa jeho povaha prejavuje v podobe ráznejších opatrení, ktoré zavádza vo svojej spolkovej krajine. „Situácia sa zhoršuje každý deň, potrebujeme rozhodné činy,“ povedal vtedy stojac vedľa rozvážnej kancelárky.

Nemecká ústava dáva 16 spolkovým krajinám veľké právomoci, pokiaľ ide o vyhlásenie mimoriadneho stavu alebo obmedzenie pohybu občanov. Söder ako vôbec prvý krajinský premiér vyhlásil v Bavorsku núdzový stav, ostatné krajiny ho potom nasledovali.

Nemecko má piaty najvyšší počet potvrdených prípadov nákazy na svete, viac ako 13-tisíc, no hlási „len“ 33 obetí. Aj podľa Merkelovej za to môže fakt, že krajina má jedno z najlepších zdravotníctiev na svete, no ak sa zvýši počet nakazených, môže sa výraznejšie zvýšiť aj počet obetí.

“ Situácia sa zhoršuje každý deň, potrebujeme rozhodné činy. „ Markus Söder, bavorský premiér

V Bavorsku už v dvoch najviac postihnutých dedinách zakázali vychádzanie, ľuďom vo zvyšku oblasti odporučili, aby sa vyhli sociálnym kontaktom. Söder občanov varoval, že ak to nebudú dodržiavať, zavedie karanténu v celom Bavorsku.

Viac ako minister a kancelárka

Prieskumy ukazujú, že Nemci takýto tvrdý postup oceňujú. Podľa prieskumu inštitútu Civey a magazínu Focus si 26 percent Nemcov myslí, že Söder sa počas krízy správa najpresvedčivejšie.

S osemnástimi percentami je za ním minister zdravotníctva Jens Spahn, až za ním je s pätnástimi percentami Merkelová.

„Söder uspokojuje volanie po silnom vedení v neistých časoch,“ povedal pre denník The Times politológ Gero Neugebauer z berlínskej Slobodnej univerzity. To sa mu môže oplatiť v najbližších mesiacoch, kedy kresťanskí demokrati budú rozhodovať o novom predsedovi a kandidátovi na kancelársky post.

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Pellegrini potvrdil 19 nových prípadov, v Taliansku je už viac obetí ako v Číne Čítajte

Merkelová totiž už pred rokom a pol oznámila, že na čele strany skončí a vládu povedie len do volieb v roku 2021. Jej nástupkyňa Annegret Krampová-Karrenbauerová sa zas funkcie vzdala začiatkom roka, keď regionálni poslanci strany v Durínsku hlasovali spoločne s krajne pravicovou Alternatívnou pre Nemecko.

Keď sa v minulosti pokúšali politici CSU prebrať vedenie kresťanskej demokracie v celom Nemecku, narážali na kultúrne rozdiely medzi Bavorskom a zvyškom krajiny. Prevažne vidiecke Bavorsko si zachováva svoj katolícky ráz, preto tu majú kresťanskí demokrati vlastnú stranu s mierne konzervatívnejším programom oproti CDU.

Podľa Heinricha Oberreutera z Pasovskej univerzity však toto už nemusí byť dôležité. „Ak bude kríza pokračovať, Söderove šance sa môžu rýchlo zvýšiť,“ povedal pre Times.

O budúcom predsedovi strany a kandidátovi na kancelára by sa malo rozhodnúť na sneme 25. apríla, no aj ten sa môže pre nákazu koronavírusu posunúť. Söder sa zatiaľ do boja oficiálne neprihlásil.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.