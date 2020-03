Rabín sefardských židov v Izraeli dovolil mať v deň šabatu zapnuté mobily

Na telefóny posielajú správy s informáciami týkajúcimi sa šírenia koronavírusu.

19. mar 2020 o 16:18 TASR

JERUZALEM. Hlavný rabín sefardských židov v Izraeli Jicchak Josef povolil veriacim mať počas šabatu zapnuté mobilné telefóny, pretože úrady ich možno budú musieť kontaktovať s informáciami týkajúcimi sa šírenia koronavírusu SARS-CoV-2. Napísal to vo štvrtok denník The Times of Israel.

Pri prijímaní tohto rozhodnutia, ktoré kancelária rabína označila za prelomové, sa Jicchak Josef riadil židovským právom halacha. Jedno z jeho ustanovení - pikuah nefeš - umožňuje v prípade ohrozenia života porušiť Tórou dané pravidlá.

Používanie elektronických zariadení v deň odpočinku - šabatu - nemajú totiž veriaci židia bežne povolené.

Rabín vyzval aj na zatvorenie všetkých synagóg nachádzajúcich sa v nemocniciach. Vysvetlil, že tieto, často malé modlitebné priestory, neumožňujú veriacim riadiť sa odporúčaním ministerstva zdravotníctva, podľa ktorého by vzdialenosť medzi ľuďmi mala byť v súčasnej situácii najmenej dva metre.

