Prvou obeťou koronavírusu v Mexiku je pacient s cukrovkou

Mexický prezident odmietol výzvy nariadiť obmedzenia. Obáva sa kolapsu ekonomiky.

19. mar 2020 o 16:58 TASR

MEXIKO. Prvou smrteľnou obeťou nového koronavírusu v Mexiku sa stal 41-ročný muž, ktorý mal cukrovku. Informovalo o tom v stredu tamojšie ministerstvo zdravotníctva, píše agentúra Reuters.

U muža sa prvé symptómy ochorenia Covid-19 objavili 9. marca, uvádza agentúra TASS.

Žiadne ďalšie podrobnosti o tom, kde sa Mexičan vírusom nakazil, bezprostredne zverejnené neboli.

Do stredy popoludnia bolo v Mexiku, kde sa vírus po prvý raz objavil 28. februára, 118 potvrdených prípadov nákazy.

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador odmietol výzvy nariadiť obmedzenia pre verejnosť zamerané na zabránenie šírenia vírusu, a to i napriek tomu, že Spojené štáty aj Kanada tak už spravili.

Dôvodom sú obavy z kolapsu tamojšej oslabenej ekonomiky.

Arturo González, starosta Tijuany - najväčšieho mexického mesta pri hraniciach s USA -, vyzval miestnych obyvateľov na obmedzenie ciest do Spojených štátov s cieľom zamedziť riziku infekcie koronavírusom. Ak to nie je nevyhnutné, podľa jeho slov by sa cestovaniu do USA mali vyhnúť.

