Otec britského premiéra sa radami syna neriadi. Ak musí do baru, pôjde tam

Prečo Briti zmenili stratégiu.

19. mar 2020 o 15:48 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Len pár hodín po tom, ako britský premiér Boris Johnson v pondelok nepriamo priznal, že taktika budovania kolektívnej imunity neprináša úspechy, ľudia by mali ostať radšej doma a vyhýbať sa verejným miestam, vystúpil v rannej šou na televízii ITV jeho otec.

Stanley Johnson bol rovnako ako teraz jeho syn politikom Konzervatívnej strany, pracoval aj v štruktúrach Európskej únie. Má 79 rokov a v relácii tak zastupoval vekovú skupinu, ktorá je pri súčasnej pandémii koronavírusu rizikovou.

Pôjdete dnes do baru, spýtali sa Johnsona. "Samozrejme, že pôjdem do baru, ak budem potrebovať ísť do baru," odpovedal Johnson starší, čím odmietol varovania svojho syna, aj keď on sám to popiera. "Syn povedal, že sa máme vyhýbať návštevám baru, ale ak budem musieť, pôjdem tam," zopakoval.

Nezakazujú, neodporúčajú

Súvisiaci článok Ako funguje kolektívna imunita? Holanďania stavajú na kontrolované šírenie nákazy Čítajte

Podobne neurčité sú aj varovania britskej vlády. Stratégiu, podľa ktorej sa môže chorobou nakaziť veľká časť spoločnosti a tá potom získa kolektívnu imunitu, odvolala v pondelok, keď imunológovia vypočítali, že v Taliansku končí tridsať percent hospitalizovaných s koronavírusom na jednotke intenzívnej starostlivosti, čo by Británia nezvládla.

A tak v stredu vláda rozhodla o zatvorení všetkých škôl v krajine. Londýn už aj tak meškal za waleskou a škótskou vládou, ktoré o zatvorení rozhodli už predtým, aj za mnohými školami, ktoré svoje brány zatvorili samy.

Jedným z argumentov na ponechanie otvorených škôl bolo, že ak ich zatvoria, zdravotnícky systém príde o množstvo pracovníkov, ktorí budú musieť ostať doma s deťmi.

2626 prípadov nakazenia koronavírusom v Británii bolo potvrdených v stredu, 104 ľudí chorobe podľahlo.

To sa nateraz vyriešilo tak, že školy ostanú otvorené len ako akési denné centrá pre deti zdravotníkov, pracovníkov donášok a ďalších profesií, ktoré nemôžu prestať pracovať ani nemôžu pracovať z domu. Ostatné deti ostanú doma, tie, ktoré majú nárok na bezplatné obedy, dostanú kupóny.

V porovnaní so Slovenskom alebo s Francúzskom sú opatrenia miernejšie v tom, že Británia nenúti bary, kaviarne či divadlá zatvoriť, len ľuďom odporúča, aby sa vyhýbali sociálnym kontaktom a ostali radšej doma.

Johnson tak namiesto príkazu požiadal ľudí, aby sa správali zodpovedne. Okamžite po premiérovej tlačovej konferencii sa však na sociálnych sieťach začali objavovať fotografie rozjarených návštevníkov barov.

Iná mentalita

Francúzsky prezident Emmanuel Macron nasadil do ulíc stotisíc policajtov, ktorí kontrolujú ľudí na uliciach. Ak chce niekto opustiť domov, musí to vopred nahlásiť na vládnom webe, inak mu hrozí pokuta 38 eur.

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Na Slovensku prerušia výrobu všetky štyri automobilky Čítajte

Britský policajt sa bez podozrenia zo spáchania priestupku nemôže človeka na ulici ani opýtať, čo robí, pripomína v komentári pre Times Tim Worstall z neoliberálneho Inštitútu Adama Smitha. Tvrdí, že v tomto je rozdiel medzi mentalitou Britov a ľudí v kontinentálnej Európe.

"Tento rozdiel si musíme zachovať, aj keď parlament zvažuje zvýšiť počas tejto krízy právomoci polície," píše Worstall. "Neriadené, ale premyslené vzťahy medzi 65 miliónmi z nás je to, čomu hovoríme ekonomika, spoločnosť vo svojej podstate. Tieto vzťahy budú riešením našej súčasnej krízy."

Dodáva, že Briti nepotrebujú vládnu kontrolu na to, aby sa správali zodpovedne.

Zelená pre vyliečených

Johnson v stredu na tlačovej konferencii naznačil, že pri návrate do normálneho stavu môže krajine už čoskoro pomôcť test, ktorý odhalí ľudí, čo sa nakazili koronavírusom, ale choroba ich prešla bez symptómov.

Ak ide o lekárov alebo sestry, mali by mať imunitu a môžu byť v prvej línii reakcie na pandémiu bez strachu, že sa znovu nakazia alebo že budú chorobu šíriť.

"Dostanete zelenú na to, aby ste sa mohli vrátiť na svoje pracovisko s tým, že zrejme už chorobu znovu nedostanete," povedal podľa denníka Times. "Z ekonomického pohľadu, z pohľadu spoločnosti by to mohlo priniesť naozaj prevratnú zmenu."

Táto "zelená" by sa mohla týkať aj policajtov, ktorí si chorobou prešli bez symptómov. Problémom je, že v krajine zatiaľ testujú pomerne málo ľudí, čo sa podľa Johnsona v najbližších dňoch radikálne zmení. Nie je však jasné, kedy by sa mali nasadiť spomínané testy pre ľudí, ktorí už chorobu prekonali a ani si to nevšimli.

Times zatiaľ opisuje historku mladého lekára z utorka, ktorého presunuli do jednej z veľkých nemocníc severného Londýna na infekčné oddelenie. Nadriadení im povedali, že budú v prvej línii a pripomenuli im, že zo štatistického pohľadu je pravdepodobné, že "niektorí z nich sa nakazia a niektorí aj umrú", cituje denník lekára.

Keď sa menia fakty, mení sa politika

Súvisiaci článok Británia nezatvára nič. Spolieha sa na taktiku zo Spielbergovho filmu Čítajte

Vláda oficiálne odmieta, že by konala nepremyslene. Do pondelka aj po ňom vraj len počúvala rady renomovaných britských vedcov, ktorí jej odporúčali neochromiť ekonomiku ani spoločenský život v krajine. Preto nechala otvorené bary, kiná, divadlá či športoviská.

"Pondelňajší obrat bol najlepším dôkazom toho, ako na základe vedeckých podkladov reagujeme. Keď sa menia fakty, mení sa aj naša politika," cituje Foreign Policy zdroj z úzkeho okruhu ľudí okolo britského premiéra.

Ten podľa neho rozhodol do troch hodín, odkedy sa k nemu dostali informácie od infektológov z Imperial College a z Londýnskej školy hygieny a tropickej medicíny.

To na tlačovej konferencii s premiérom potvrdila aj epidemiologička Azra Ghaniová. "Môj tím očakával, že sa vybuduje kolektívna imunita, ale teraz sme si uvedomili, že to nevieme zvládnuť," priznala.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.