Orbán sa prihovoril k národu cez Facebook, nikto ho nepočul

V živom vysielaní na Facebooku zlyhal zvukový prenos.

18. mar 2020 o 20:14 SITA

BUDAPEŠŤ. Maďarský premiér Viktor Orbán sa v stredu prihovoril k národu s dôležitým oznámením v súvislosti s epidémiou koronavírusu, no nikto zatiaľ nevie, čo chcel povedať.

Prejav totiž naživo odvysielal na Facebooku, pričom používatelia videli iba obraz, ale chýbal zvuk.

Pod príspevkom so živým vysielaním sa objavilo množstvo otázok a komentárov od zmätených divákov, a často zaznieval názor, že premiér by sa nemal v takejto krízovej situácii spoliehať na Facebook, ale mal by takéto prejavy mať normálne v televízii.



V Maďarsku koronavírusu doteraz podľahla jedna osoba, nákaza bola potvrdená u 58 ľudí.

Na celom svete sa koronavírusom nakazilo už takmer 207-tisíc ľudí a 8 272 osôb ochoreniu podľahlo.

