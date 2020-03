Ak by opatrenia nezabrali, v Nemecku sa môže nakaziť až desať miliónov ľudí

Inštitút Roberta Kocha počíta s rýchlym šírením nového koronavírusu.

18. mar 2020 o 14:43 TASR

BERLÍN. Nemecký Inštitút Roberta Kocha (RKI) v stredu varoval, že novým koronavírusom SARS-CoV-2 by sa mohlo v Nemecku za menej ako sto dní nakaziť až desať miliónov obyvateľov.

Dôvodom je "exponenciálny nárast" infikovaných, informoval denník Die Welt.

RKI, oficiálny spolkový orgán na kontrolu a prevenciu chorôb, počíta s rýchlym šírením koronavírusu. "Máme exponenciálny nárast. Sme na začiatku epidémie, ktorá bude trvať ešte niekoľko týždňov a mesiacov," vyhlásil šéf RKI Lothar Wieler.

Súvisiaci článok Účastníci nemeckej šou Big Brother sa o pandémii dozvedeli až teraz Čítajte

Ak by sa pomocou zavedených opatrení nedarilo šírenie vírusu spomaliť, hrozí, že sa nakazí až desať miliónov ľudí, dodal.

"Jasne chcem povedať, že ak sa nám nepodarí realizovať program, ktorý sme navrhli, keď sa nám nepodarí presadiť opatrenia, ktoré odporúčame a ktoré pred niekoľkými dňami prijala spolková vláda, ak sa nám nepodarí účinne obmedziť počas niekoľkých týždňov kontakt medzi ľuďmi - potom je možné, že o dva-tri mesiace budeme mať v Nemecku do desať miliónov infikovaných a tomu zodpovedajúce značné preťaženie zdravotníckeho systému. Prosím vás, podporte prijaté opatrenia. Dodržiavajte odstup minimálne jeden a pol metra, nezhromažďujte sa. Keď je to možné zostaňte doma, najmä vtedy, keď ste chorí. Dodržiavajte hygienické pravidlá, ktoré všetci poznáme. Pomáhajte svojim susedom, keď potrebujú pomoc. Teraz potrebujeme rozum a solidaritu a keď to máme a presadíme, tak môžeme počet chorých znížiť," apeloval Wieler.

RKI zaznamenal do polnoci z utorka na stredu 8198 nakazených a 12 úmrtí. Nemecké spolkové krajiny však v stredu podľa denníka Süddeutsche Zeitung evidovali už viac ako 9360 nakazených a 27 obetí.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.