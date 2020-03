Kim priznal problémy v systéme zdravotníctva

Experti tvrdia, že epidémia koronavírusu v Severnej Kórei by mohla byť devastujúca.

18. mar 2020 o 14:33 SITA

SOUL. Severokórejský vodca Kim Čong-un priznal, že jeho krajina má nedostatok moderných zdravotníckych zariadení a vyzval na urýchlené zlepšenie situácie. Informovali o tom v stredu štátne médiá.

Zriedkavé zhodnotenie severokórejského zdravotného systému prichádza v čase zvýšených obáv súvisiacich s koronavírusom.

Zahraniční experti tvrdia, že epidémia koronavírusu v Severnej Kórei by mohla byť devastujúca z dôvodu chronického nedostatku zdravotníckych potrieb a zastaraného systému zdravotníctva.

Kimove vyjadrenia prišli počas utorkovej ceremónie, ktorou odštartoval výstavbu novej nemocnice v Pchjongjangu. Po jej dokončení by to malo byť najmodernejšie zariadenie svojho druhu v celej krajine.



Severná Kórea spustila intenzívnu kampaň v rámci boja proti novému vírusu, hoci skalopevne trvá na tom, že nikto v krajine sa zatiaľ nenakazil. Mnohí zahraniční experti tieto tvrdenia spochybňujú.



Podľa správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) mala Severná Kórea do roku 2017 celkovo 135 všeobecných a iných veľkých nemocníc, uvádza juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie.

Niektorí pozorovatelia tvrdia, že krajina sa s novou nemocnicou zrejme začala ponáhľať, odkedy sa dnes už globálna pandémia začala v decembri šíriť zo susednej Číny.

