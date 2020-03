Orbán má problém. V boji s vírusom premrhal týždeň, neveria mu ani vlastní voliči

Zdravotníctvo je v hroznom stave, hovorí pre SME maďarský novinár.

18. mar 2020 o 14:50 Matúš Krčmárik

Všetky texty o novom koronavíruse budú na SME.sk odomknuté a prístupne pre každého, považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného.

BUDAPEŠŤ, BRATISLAVA. O mesiac a pol to bude sto rokov, čo maďarská vláda podpisom Trianonskej zmluvy potvrdila hranicu Československa s Maďarskom. Viedla okem iného k tomu, že na koncoch Alžbetinho mosta vznikli hraničné kontroly a Komárno ostalo rozdelené na dve mestá v dvoch štátoch.

Mesto sa zjednotilo len počas maďarskej okupácie cez druhú svetovú vojnu, ale hraničné kontroly na moste zmizli po vstupe Slovenska aj Maďarska do Európskej únie. Mesto sa symbolicky zjednotilo. V pondelok o polnoci sa však na moste zátarasa objavila znovu.

Maďarska vláda zatvorila svoje územie pre cudzincov. Na maďarské územie môžu vstúpiť len občania Maďarska, naopak, Slováci sa môžu do svojej vlasti vrátiť. Podobné opatrenia ešte predtým zaviedlo aj Slovensko.

Ľudia z pohraničia nemajú problém

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Slovensko má 105 prípadov, vo svete je nakazených viac ako 200-tisíc ľudí Čítajte

Miernou úľavou pred ľudí pracujúcich na opačnej strane hranice, ako žijú, je výnimka dohodnutá so slovenským ministerstvom vnútra a platná od štvrtka, podľa ktorej ľudia pracujúci tridsať kilometrov od hranice ju môžu prekročiť, ak majú pri sebe občiansky preukaz a potvrdenie o zamestnaní.

Týmto opatrením sa rieši aj problém pre Slovákov žijúcich v Rajke a v iných pohraničných obciach, ktorí sa pri ceste na Slovensko za prácou nebudú musieť podrobiť povinnej štrnásťdňovej karanténe.

Od pondelka sú v Maďarsku zatvorené všetky školy aj univerzity, spolu s nimi kaviarne či reštaurácie. Obchody, ktoré nie sú nutné na dodávky potravín či liekov, sa musia zatvoriť o 15. hodine. Maďarské nemocnice neprijímajú neakútnych pacientov, lekári a zdravotnícky personál majú zakázané cestovať do zahraničia.

“ Vláda už nehovorí o migrácii, pretože ľudia sa boja. Forint začal voči euru prudko padať, ceny rýchlo stúpajú. A rastie strach, že nákaza je oveľa viac rozšírená, ako hovoria oficiálne čísla. Tým už neveria ani voliči Orbánovho Fideszu. „ Márton Gergely, maďarský novinár

V stredu ráno z Maďarska hlásili 50 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, ale Cecília Müllerová, ktorá vedie tím zodpovedný za boj s pandémiou, podľa webu Index.hu predpovedá, že do niekoľkých dní pôjde o stovky prípadov.

Na rozdiel od väčšiny európskych štátov však maďarská vláda nezverejňuje podrobnosti o nakazených ľuďoch. Nevie sa tak ani to, odkiaľ pochádzali, Müllerová neprezradila ani to, aký majú vek.

Orbánov veľký problém

Premiér Viktor Orbán má veľký problém, hovorí pre SME Márton Gergely, bývalý zástupca šéfredaktora zrušeného opozičného denníka Népszabadság, ktorý dnes vedie domáce spravodajstve webu HVG.

Orbán si podľa neho vybudoval imidž muža, ktorý vie predpovedať problémy a riešiť ich. V tomto imidži mu pomáhala aj rastúca ekonomika, ktorá mu pomohla pri dohadzovaní zákaziek pre jeho blízkych.

Teraz je však ekonomika oveľa krehkejšia ako v minulosti a najmä krehkejšia, ako Orbán verejne priznáva, tvrdí Gergely. Orbán si to podľa neho uvedomuje a kým ostatné krajiny prijímali obmedzenia, Maďarsko sa držalo trochu pozadu.

„Vláda chcela naďalej diktovať naratív. V prvých dňoch tak všetko pokračovalo po starom – žiadne skutočné opatrenia, ale rovnaká propaganda,“ hovorí Gergely.

Súvisiaci článok Európske štáty pre pandémiu zatvárajú Schengen. Brusel ich žiada, aby sa otvorili Čítajte

Hneď prvé potvrdené prípady totiž Orbán využil na šírenie strachu z migrantov, čím len podporil svoj budovaný imidž „ochrancu Európy pred moslimskou inváziou“. Padlo mu vhod, že prvými potvrdenými nakazenými v krajine boli dvaja iránski vysokoškolskí študenti.

„Nie je náhoda, že vírus sa najprv ukázal medzi Iráncami,“ povedal Orbán v piatok a narážal na to, že Irán patrí medzi krajiny najviac postihnuté pandémiou. Oficiálne čísla z islamskej republiky sú nespoľahlivé, oficiálnou stratégiou vlády je prípady utajovať.

Koronavírus rovná sa migrácia

V piatok ešte Orbán nariadil len zatvorenie vysokých škôl. „Nemôžeme oddeliť desaťtisíce zahraničných študentov od maďarských študentov, preto sme usúdili, že najlepšie bude, ak zakážeme vstup do týchto inštitúcií,“ povedal.

Maďarská vláda tiež ešte začiatkom marca zatvorila brány svojich pohraničných táborov pre žiadateľov o azyl, oficiálne z obáv, že by tam mohli prichádzať práve ľudia z Iránu. Občanom tejto krajiny už prestala vydávať aj víza.

Vládni predstavitelia a médiá, ktoré Orbán a jeho ľudia ovládli, už pandémiu koronavírusu spájajú s migráciou. „Vedieme vojnu na dvoch frontoch. Jednému sa hovorí migrácia, druhý je zas koronavírus. Medzi týmto je logické spojenie, keďže oba sa šíria pohybom,“ povedal Orbán v piatok.

Ešte v sobotu pred zavedením prísnych opatrení prieskum HGV ukazoval, že až 56 percent Maďarov nebolo pripravených zmeniť svoj životný štýl. Zvyšných 44 percent už bolo v čiastočnej karanténe.

Prísnejšie opatrenia vrátane vyhlásenia mimoriadneho stavu prišli až tento týždeň, teda napríklad týždeň po tom, ako sa začali prijímať na Slovensku.

Zdravotníctvo v rozklade

Súvisiaci článok Do potravín a rýchlo späť. Ako žijú Česi, ktorí majú pre koronavírus zákaz vychádzania? Čítajte

Problémom Maďarska je v súčasnosti najmä zdravotníctvo, ktoré je podľa Gergelya v otrasnom stave. „Teraz navyše Maďarsko stratilo týždeň, počas ktorého mohlo spomaliť šírenie vírusu, lebo Orbán váhal,“ pripomína.

Aj europoslankyňa opozičného hnutia Momentum Anna Júlia Donáthová na Orbánove vyjadrenia o koronavíruse a utečencoch na twitteri reagovala fotografiou rozpadnutej nemocnice Kútvölgyi v Budapešti.

„Namiesto toho, aby sa snažil ukázať prepojenie medzi migráciou a pandémiou, by sa mal Orbán sústrediť na to, ako to môže maďarské zdravotníctvo zvládnuť po tom, ako bolo roky zabudnuté, kým peniaze mierili na budovanie štadiónov a na zisky pre ľudí z okolia vlády,“ napísala členka liberálnej frakcie Obnovme Európu.

Neobmedzené možnosti

Teraz už Maďarsko dobehlo v opatreniach susedné krajiny. Zmenila sa aj rétorika vlády, ktorá nechce zbytočne vyvolávať paniku. To je aj oficiálne dôvod, prečo nezverejňujú pôvod nakazených ľudí.

„Vláda už nehovorí o migrácii, pretože ľudia sa boja. Forint začal voči euru prudko padať, ceny rýchlo stúpajú. A rastie strach, že nákaza je oveľa viac rozšírená, ako hovoria oficiálne čísla. Tým už neveria ani voliči Orbánovho Fideszu,“ tvrdí Gergely.

Predpovedá, že vláda boj o verejnú mienku nakoniec prehrá, ale Orbán sa len tak ľahko nevzdá. „Vyhlásil mimoriadny stav, jeho možnosti sú neobmedzené. Môže urobiť čokoľvek, čo uzná za vhodné,“ dodáva maďarský novinár.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.