Slovenskí europoslanci kritizujú Francúzsko za snahu udržať plenárky v Štrasburgu

Proti snahám francúzskej strany sa vyslovili Lexmann a Hajšel.

18. mar 2020 o 14:08 TASR

BRUSEL. Snaha Francúzska udržať plenárne zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu za každú cenu aj v čase epidémie koronavírusu je nehanebnosť. Myslí si to slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH).

Proti snahám francúzskej strany udržať "doma" všetkých 12 plenárnych zasadnutí sa vyslovil aj europoslanec Robert Hajšel (Smer).

Lexmann: Francúzsko stavia ekonomické záujmy nad zdravý rozum

Poslankyňa Lexmann, ktorá je súčasťou politickej frakcie európskych ľudovcov (EPP) a členkou Výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné veci, upozornila, že sa podpísala pod list, v ktorom jeho iniciátori - viacerí poslanci europarlamentu - žiadajú francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o prehodnotenie tohto prístupu.

"Francúzsko sa diplomatickým tlakom dožaduje, aby sa bez ohľadu na hrôzy epidémie konalo v tomto roku v Štrasburgu všetkých 12 plánovaných plenárnych zasadnutí parlamentu. Toto správanie ukazuje, že Francúzsko stavia svoje ekonomické záujmy nad zdravý rozum a vhodnosť riešení prebiehajúcej krízy," opísala Lexmann postoj Paríža.

Marcové plenárne zasadnutie sa pre epidémiu koronavírusu nekonalo v Štrasburgu, ale v Bruseli, pričom bolo skrátené na jeden a pol dňa. Lexmann upozornila, že podľa dostupných informácií však aj napriek tomu, že do Štrasburgu nevycestoval nik, majú byť francúzskym hotelom preplatené straty v plnej výške, so stopercentnou úhradou rezervácií.

"Takýto prístup by si určite želali aj slovenskí živnostníci, či malí a strední podnikatelia ohrození koronavírusom. Ak máme hovoriť o konštruktívnom prístupe, Únia by mala zvažovať strategické stimuly práve pre túto podstatnú silu ekonomiky," odkázala poslankyňa.

Lexmann preto vyzvala na skutočnú rovnosť šancí. Ak podľa nej bude EÚ neférovo protežovať niektorú krajinu, inštitúciu alebo projekt pred inými, môže to vážne ohroziť kredit európskeho spoločenstva, o ktorý je treba v časoch rastúceho populizmu a extrémizmu tak veľmi bojovať.

Poslankyňa verí, že v tomto prípade tlak jednej členskej krajiny nezvíťazí nad zdravým rozumom a apelom iných členov EÚ. "Musíme bojovať za rovnaký prístup k právam a za rovnosť príležitostí, lebo na tom stojí európsky projekt," uviedla.

Hajšel: Žiadosť je nielen nereálna, ale aj nemiestna

Europoslanec Hajšel z frakcie socialistov a demokratov (S&D) pripomenul, že podľa Zmluvy o EÚ sa 12 plenárnych zasadnutí europarlamentu musí konať v Štrasburgu.

Z titulu "vyššej moci" sa ale posledná schôdza premiestnila do Bruselu, aby nedošlo k sťahovaniu tisícov aktérov do Štrasburgu a zabránilo sa tak výraznejšiemu šíreniu koronavírusu.

"V tomto kontexte je žiadosť štrasburského primátora a francúzskych úradov, aby sa v tomto roku všetkých pôvodne plánovaných 12 zasadnutí aj tak konali v Štrasburgu, nielen nereálna, keďže by to už k dnešnému dňu znamenalo minimálne dve schôdze v roku 2020 navyše, ale aj nemiestna. Preto som tiež podpísal list skupiny poslancov europarlamentu vyzývajúci francúzskeho prezidenta, aby zmenil toto stanovisko a nenútil parlament sťahovať sa do Štrasburgu," uviedol Hajšel pre TASR.

Dodal, že nemožno vylúčiť ani to, že aj podmienky konania najbližších plenárok, vrátane tej mimoriadnej, ktorá by sa mohla uskutočniť 25. marca kvôli schváleniu balíka urgentných opatrení EÚ v boji s koronavírusom, sa zmenia.

Vyjadril nádej, že Konferencia predsedov europarlamentu urobí všetko preto, aby našla nové metódy hlasovania, ideálne formou online elektronického hlasovania.

Lebo treba vziať do úvahy, že mnohí europoslanci sú už teraz v 14-dňovej karanténe, ktorú by boli v prípade nevyhnutnosti presúvať sa zo svojej domovskej krajiny, či už do Bruselu alebo Štrasburgu, nútení prerušiť, (čo je protizákonné) a po návrate by museli nastúpiť do ďalšej karantény.

"Hlasovanie elektronickým spôsobom by zabránilo hroziacemu masívnejšiemu prieniku epidémie medzi poslancov a úradníkov parlamentu. Poslanci by nielen v tejto situácií mali život občanov EÚ prostredníctvom svojich rozhodnutí pozitívne ovplyvňovať a nekomplikovať ešte viac situáciu," uviedol Hajšel.

Konferencia predsedov, ako najvyšší orgán europarlamentu, bude o tejto veci rokovať vo štvrtok.

