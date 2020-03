Školy v Rusku prechádzajú pre koronavírus na diaľkové vzdelávanie

Rúšok je nedostatok, šijú ich väzni.

18. mar 2020 o 8:02 TASR

MOSKVA. V súvislosti so šírením nového koronavírusu na území Ruska tamojšie ministerstvo školstva oznámilo, že žiaci všetkých typov škôl budú mať od 23. marca do 12. apríla prázdniny.

Podľa agentúry TASS to uviedol v stredu minister školstva Sergej Kravcov s tým, že výučba by mala pokračovať formou dištančného vzdelávania.

Obmedzený vstup pre cudzincov

Podobne ako mnohé ďalšie štáty aj Rusko obmedzilo vstup cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na svoje územie. Tieto obmedzenia platia od polnoci 18. marca do polnoci 1. mája.

Cudzinci, ktorí v Rusku trvale žijú, diplomati, posádky medzinárodných liniek a cestujúci tranzitných letov budú môcť prekročiť ruskú hranicu.

Ruským občanom, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí, ale chcú sa vrátiť do svojej vlasti, je nápomocný koordinačný štáb pri ministerstve zahraničných vecí.

Rúška šijú väzni

V Rusku nateraz evidujú 114 ľudí pozitívne testovaných na nový koronavírus, z toho 56 v Moskve. V prípade desiatich nakazených ide o komunitný prenos infekcie.

Keďže aj v Rusku je nedostatok lekárskych masiek slúžiacich na ochranu nosa a úst, premiér Michail Mišustin nariadil, aby sa do ich šitia zapojili väzni.

Masky by podľa Mišustina mali šiť i študenti a vojaci, pričom štátne inštitúcie by im mali na to vytvoriť podmienky.

