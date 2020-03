Pohreb každú polhodinu, noviny plné nekrológov. Taliansko je zúfalé

Obetí je v Taliansku už takmer 2200.

17. mar 2020 o 16:47 Lukáš Onderčanin

BERGAMO, BRATISLAVA. Začiatkom februára mával lombardský denník L’Eco di Bergamo väčšinou jednu až dve strany nekrológov. V posledných dňoch museli sekciu rozšíriť a uplynulý piatok zaberali nekrológy až desať strán z vydania.

Sever Talianska je stále najviac postihnutou oblasťou koronavírusom v Európe a situácia sa zásadne nezlepšuje. Posledné tri dni pribudlo každodenne viac ako tritisíc nakazených, celkovo si ochorenie Covid-19 vyžiadalo takmer 2200 obetí.

Opatrenia súvisiace s výnimočným stavom či zákaz vychádzania sa môžu prejaviť až o pár dní. Dovtedy budú zrejme ďalej kolabovať nemocnice, nestíhajú už ani pohrebné služby.

Polovica zomrie

Vittorio di Palma zomrel minulú stredu vo veku 79 rokov. Keď jeho syn Luca zavolal do pohrebníctva, povedali mu, že aktuálne nemajú miesto pre ďalšie telo.

Poslali mu rakvu, kríž, sviečky a prenosný chladiaci box, aby mohlo telo otca ešte počkať v obývačke, kým sa neuvoľní termín pohrebu. Rozlúčiť sa s ním nik neprišiel – aj keď muž umrel ešte predtým, ako u neho koronavírus potvrdili. Pitvu doktori odmietli.

Muža pochovali o tri dni neskôr za zatvorenou bránou. Vittorio žiadal pred smrťou kremáciu, na severe Talianska sa však na ňu aktuálne dlho čaká. „Je to bolestivé,“ dodáva pre New York Times jeho syn Luca.

“ Márnice a zdravotnícke inštitúcie kolabujú. Na núdzovú situáciu takéhoto druhu absolútne neboli pripravení. „ Claudia Scottiová, spolumajiteľka pohrebníctva

Na severe Talianska je stále kritická situácia najmä v nemocniciach – v krajine sa podľa Lekárov bez hraníc nakazilo ochorením Covid-19 už 1700 zdravotníkov, čo tvorí osem percent všetkých nakazených.

Jednotky intenzívnej starostlivosti sú také plné, že doktori sa musia rozhodovať, kto sa na lôžko dostane, pričom rolu tu zohráva vek, iné choroby aj to, či sa o vás nedokáže postarať rodina. Navyše podľa štatistík polovica pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti zomrie.

Aj keď pacient nemá šancu na prežitie, „musíte sa mu pozrieť do tváre a povedať mu: ‚Všetko je fajn.‘ A toto klamstvo vás potom zožiera,“ hovorí pre agentúru Reuters Marco Resta, zastupujúci riaditeľ takejto jednotky na milánskej Policlinico San Donato. O jednej, v čase, keď v nemocnici bežne bývali návštevné hodiny, sa všetko spomalí a zdravotníci volajú rodinám pacientov. Falošné nádeje im nedávajú.

Nemôžu sa rozlúčiť

Pre mnohých je ešte depresívnejšie to, čo prichádza po smrti pacientov. V Bergame len minulý týždeň zomrelo podľa webu bergamonews.it 330 ľudí.

Krematórium tu funguje 24 hodín denne, pohreby sa konajú každých tridsať minút podľa čakacej listiny a truhly sú zoradené nielen v pohrebných ústavoch, ale už aj v kostoloch. „Márnice a zdravotnícke inštitúcie kolabujú. Na núdzovú situáciu takéhoto druhu sme absolútne neboli pripravení,“ hovorí pre Washington Post spolumajiteľka pohrebníctva Claudia Scottiová.

V mestečku Zogno severne od Bergama prikázal kňaz zvoniť umieračikom len raz denne – aby nezvonili celý deň. V Bergame tiež zomrelo za posledný týždeň najmenej šesť kňazov.

Mnohé rodiny ťažko nesú aj to, že sa s blízkymi nemôžu rozlúčiť. „Je to pre nás veľká emočná trauma. Títo ľudia zomreli sami a sami sú pochovaní. Nemali nikoho, kto by ich držal za ruku a pohreby musia byť malé, s rýchlou modlitbou. Mnohí blízki príbuzní sú karanténe,“ opisuje situáciu pre New York Times Alberto Ceresoli, editor miestnych novín.

Starostovia postihnutých miest pritom upozorňujú, že oficiálne počty obetí sú výrazne podhodnotené. „Oficiálne prípady sú len vrchol ľadovca. Čísla, ktoré nám dávajú, nie sú veľmi dôveryhodné,“ reagovali podľa denníka L’Eco di Bergamo starostovia mestských častí v Bergame.

Pomôže len karanténa

Talianska vláda v boji proti šíreniu koronavírusu uvalila na krajinu tvrdé opatrenia. Ľudia môžu vychádzať, len ak idú do práce, na krátky nákup alebo zo zdravotných dôvodov. Zatvorené sú školy, bary, múzeá aj mnohé reštaurácie. Nemocniciam pomáhajú aj armádni doktori.

Aj keď stále sa nájdu ľudia, ktorí nariadenia porušujú, väčšina Talianov prísne normy podľa webu EU Observer dodržuje. „Len uzávery môžu zastaviť vírus, podobne ako v Číne a v Južnej Kórei. Nemecko, Británia a Francúzsko by sa mali talianskymi krokmi inšpirovať a konečne vyhlásiť uzávery a karanténu pre celú krajinu,“ hovorí pre EU Observer zdroj z prostredia talianskej vlády.

Mnohí Taliani v utorok vyvesili na okná či balkóny taliansku vlajku pri príležitosti 159. výročia zjednotenia Talianska.

Premiér Giuseppe Conte v utorok tiež ďakoval všetkým lekárom, hasičom či dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú súčasnú situáciu zvládať. „Od vyhlásenia nezávislosti naša krajina čelila tisíckam ťažkostí, svetovým vojnám, fašistickému režimu. No taliansky ľud vždy vedel, ako opäť povstať a začať znova s hrdosťou a odhodlaním. A so vztýčenou hlavou,“ dodal pre agentúru ANSA.

