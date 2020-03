Európska únia nepomohla Taliansku? Nie celkom, nepomohli mu členské štáty

Verejné zdravie je v kompetencii štátov. Neplatí teda, že Európska únia Taliansku nepomohla.

17. mar 2020 o 18:25 Matúš Krčmárik

BRUSEL, BRATISLAVA. Pred dvoma rokmi ničili Švédsko lesné požiare a vláda sa obrátila na mechanizmus Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. Členské štáty reagovali veľmi rýchlo. Portugalsko, Nemecko či Litva poslali do Švédska svojich hasičov aj techniku.

Keď prichádzali do Švédska, ľudia ich vítali s nadšením. Pripomenuli im, že Európska únia je viac ako len združenie ekonomicky výhodné pre svojich členov. Že jej zmyslom je aj pomoc členských štátov v čase krízy.

"Európska únia opúšťa Taliansko," píše teraz v článku pre Foreign Policy Elisabeth Brawová z britského Royal United Services Institute. "Partneri v Európskej únii sa hanebne vzdali svojej zodpovednosti a neposkytli Taliansku lekársku pomoc ani zásoby na boj proti nákaze koronavírusom."

Brusel až tak pomáhať nemôže

Brawová pripomína, že aj talianska vláda sa vo februári obrátila na Brusel a požiadala členské štáty o pomoc. Odpoveď však bola opačná ako pred dvoma rokmi. Krajiny sa zrejme obávali toho, že čoskoro budú ony samy v podobnej situácii ako Taliansko, čo pri švédskych lesných požiaroch akútne nehrozilo.

Keď sa kritizuje Európska únia za to, že zlyhala v pomoci Taliansku a namiesto toho musela lekárov poslať do Ríma Čína, zabúda sa na to, že Brusel nemá v tomto prakticky žiadne právomoci. Keď Taliansko poslalo do Bruselu žiadosť o pomoc, nežiadalo o ňu Európsku komisiu, ale členské štáty.

“ Spojenci Taliansku ukazujú, že sa s nimi v čase vážnej krízy nedá počítať, a to môže znamenať, že sa Taliansko čoraz viac bude obracať na Čínu. „ Elisabeth Brawová, analytička

Rovnako platí, že Európska únia nemá právomoci ani pri zabezpečovaní verejného zdravia v členských štátoch, tie si túto právomoc ponechali. Lisabonská zmluva len pomerne nekonkrétne hovorí, že ochrana zdravia by mala byť súčasťou všetkých aktivít Európskej únie.

Preto každý štát prijíma vlastné opatrenia, karanténne pravidlá aj obmedzenia na hraniciach. Aj to totiž spadá pod právomoci členských štátov, ktoré môžu jednostranne dočasne obmedziť voľný pohyb v rámci schengenského priestoru.

Keď Komisia hovorí o uzavretí Schengenu, potrebuje na to odobrenie od všetkých členských štátov, sama to nemôže urobiť. Štáty túto právomoc môžu na ňu presunúť, no pre mnohé z nich to zasahuje do citlivej otázky národnej suverenity, a preto to odmietajú.

Hádka ministrov

V posledných týždňoch sa začali organizovať osobitné stretnutia ministrov zdravotníctva členských štátov, kde by mali koordinovať postup v rámci celej Únie.

Ten sa však do veľkej miery zmenil na hádku medzi štátmi, ktoré zakázali vývoz zdravotníckeho materiálu ako Nemecko či Francúzsko, a štátmi, ktoré sa na tento materiál spoliehali.

"V čase nedostatku materiálu je ešte dôležitejšie, aby sme ukázali solidaritu, najmä v rámci Európskej únie," povedal podľa Politica holandský minister zdravotníctva Hugo de Jonge. Holandsko je medzi krajinami, ktoré sa na dodávky zo zahraničia spoliehali.

Hovorí sa o tom, že ministri zdravotníctva by sa pri podobnej kríze mohli naučiť konať podobne rýchlo, ako to robili ministri financií pri hospodárskej kríze spred desiatich rokov, ale to sa zatiaľ nedeje. Aspoň náznak koordinácie prišiel v čase, keď sa tieto rozhovory presunuli na úroveň premiérov a prezidentov členských štátov.

Poľutovaniahodne slabá reakcia

Európske inštitúcie by mohli pomôcť aspoň ekonomike. Malí a strední podnikatelia sa už teraz dostávajú do problémov a nikto nevie presne povedať, ako dlho by to malo trvať.

V tomto bola však reakcia Európskej centrálnej banky "poľutovaniahodne slabá", napísal pre Politico slovenský analytik Dalibor Roháč z konzervatívneho think tanku American Enterpise Institute, ktorý vo februárových voľbách do parlamentu kandidoval za koalíciu PS-Spolu.

Pripomína, že americká centrálna banka pripravuje program kvantitatívneho uvoľňovania, aby spomalila prepad ekonomiky. Britská centrálna Bank of England už znížila úrokové sadzby a vláda avizuje stimuly v hodnote 30 miliárd libier.

Šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová však povedala len, že "nie sú žiadne materiálne náznaky problémov na peňažnom trhu alebo nedostatku likvidity". Dodala, že prípadná politická reakcia sa má odohrať na úrovni rozpočtovej politiky, ktorá ostala na úrovni členských štátov.

Roháč to považuje za nezodpovedné a pripomína, že krajiny najviac postihnuté koronavírusom – Taliansko, Francúzsko a Španielsko – majú aj problémy s verejným dlhom a nemajú preto priestor na stimuly v rozpočtovej oblasti.

A varuje, že toto myslenie by mohlo viesť k tomu, že v týchto štátoch začnú narastať politické sily presadzujúce odchod z Únie alebo aspoň z eurozóny, aby mohli devalvovať menu a podporiť tým vývoz.

Načo sú takí partneri?

Aj Brawová predpovedá, že keď opadne najväčší šok z krízy, Taliani sa začnú pýtať, prečo ako členovia NATO posielajú vojakov na obranu Pobaltia a Poľska pred Ruskom, keď v čase núdze sa oni pomoci nedočkajú. Stredná Európa takisto odmietla Taliansku pomôcť s prerozdelením utečencov.

Rovnako môžu Taliani prehodnotiť svoju účasť na úniovej misii proti somálskym pirátom. A môžu si spomenúť, že pomoc pri boji proti koronavírusu prišla z Číny, s ktorou spolupracuje pri jej iniciatíve Novej hodvábnej cesty.

"Spojenci Taliansku ukazujú, že sa s nimi v čase vážnej krízy nedá počítať, a to môže znamenať, že sa Taliansko čoraz viac bude obracať na Čínu," predpovedá Brawová.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová napriek obmedzeným právomociam aspoň vytvorila pracovný tím kľúčových eurokomisárov a pripravujú opatrenia na pomoc podnikateľom alebo na koordináciu distribúcie zdravotníckeho materiálu.

Takisto v pondelok oznámila, že Komisia bude financovať výskum nemeckej firmy CureVac, ktorá pracuje na vývoji vakcíny proti chorobe Covid-19, ktorú nový koronavírus spôsobuje. Táto správa prišla v čase, keď americká vláda naznačovala, že by chcela firmu kúpiť a zaručiť, že vakcína skončí prioritne na americkom trhu.

