Nakúpiť potraviny a rýchlo domov. Ako žijú Česi v mestách s koronavírusom

V podstate pre nich platí zákaz vychádzania, vonku by sa mali pohybovať iba v nevyhnutných príapadoch.

17. mar 2020 o 19:22 Nina Sobotovičová

LITOVEL, BRATISLAVA. Z bytu môžu vyjsť len v nevyhnutných prípadoch, aby si dokúpili zásoby potravín či liekov. Inak by mali zostať zatvorení doma.

Obyvatelia desaťtisícového českého mesta Litovel sú od pondelka v prísnej karanténe. Litovel spolu s mestom Uničov a ďalšími 19 obcami v Olomouckom kraji totiž hygienici hermeticky uzavreli.

Covid-19 v Česku úrady hlásia 396 potvrdených prípadov nákazy

traja ľudia sa vyliečili

na ochorenie zatiaľ nikto nezomrel

Znamená to, že nikto ďalší sa nedostane do mesta a jeho obyvatelia zasa Litovel nesmú opustiť. Výnimku majú iba zásobovacie autá, zdravotníci, policajti či hasiči.

Všetci však musia mať na tvári rúško alebo respirátor. Opatrenie súvisí so šírením nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie Covid-19.

V uzavretej oblasti Olomouckého kraja hlásia už viac ako tridsať potvrdených prípadov koronavírusu. Okrem toho v regióne žije približne tisíc ľudí, pri ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že sa tiež nakazili. Boli totiž v kontakte s infikovanými osobami. V úplnej izolácii preto musí zostať približne 25-tisíc ľudí.

Obyvateľom sa pravidelne prihovára starosta

Do zamestnania môžu chodiť iba tí, ktorí pracujú v uzavretej oblasti. Ostatní majú nárok na čiastočnú náhradu mzdy, ako keby boli PN a zostali doma kvôli chorobe.

Za prvé dva týždne povinnej karantény im náhradu vo výške 60 percent zo mzdy vyplatí zamestnávateľ. Ak by oblasť zostala uzavretá dlhšie, bude zamestnancom časť zo mzdy vyplácať okresná správa, informuje server Novinky.cz

Vo facebookovej skupine Litovel 1252 (v roku 1252 bolo mesto založené, pozn.) sa od spustenia karantény takmer všetky príspevky sústreďujú na túto tému.

Ľudia si oznamujú, v ktorých obchodoch s potravinami je ešte dosť pečiva a údenín. Ostatných členov skupiny tiež upozorňujú na miesta, v ktorých zahliadli človeka bez ochrany tváre. Pri takýchto oznamoch sa väčšina členov skupiny pohoršuje.

Delia sa tiež o tipy, ako vyrobiť rúška z látky, prípadne sa chvália, že si pri ich výrobe vystačili aj s detskými plienkami.

“ Ľudia sú takí ochotní pomáhať starším a robiť im nákupy, že mám chuť plakať od dojatia. „ starosta Litovela Viktor Kohout

Najväčší ohlas však majú príspevky, ktorých autorom je starosta Litovela Viktor Kohout. Ten sa obyvateľom mesta pravidelne prihovára na sociálnych sieťach, upokojuje ich a informuje ich o aktuálnom vývoji situácie.

"Pre ľudí to bol včera šok," hovorí o prísnej izolácii pre SME Viktor Kohout. "Ja som o tom vedel od tretej hodiny ráno, keď prišla vyhláška od hygienikov. Nezostáva nám však nič iné, ako túto situáciu ustáť a byť zodpovední."

Starosta Litovela zdôrazňuje, že pošta či lekárne fungujú v obmedzenom režime. Do obchodov s potravinami zasa môžu zákazníci vstupovať iba v menších skupinách.

"Zásobovanie funguje tak na 70 percent. Všetci ľudia, ktorí manipulujú s tovarom, najmä s jedlom, musia dodržiavať prísne hygienické opatrenia," vysvetľuje Kohout.

"Dnes k nám dorazili ochranné pomôcky, rúška aj respirátory. Chceme ich prednostne rozdať lekárom, hasičom, ale aj predavačom, pretože tí sú najviac ohrození. Dúfam, že tu o tie respirátory nebude bitka," poznamenáva starosta. "Verím, že všetkým, ktorí ich potrebujú, budeme môcť ochranné pomôcky dodať."

Ani prechádzka, len do obchodu a domov

Viacerí Litovelčania si medzitým na facebooku overujú, ako by mal vyzerať ich pobyt vonku, aby neporušili vyhlášku. "Môžeme chodiť von s deťmi?" pýta sa jedna z členiek skupiny a zdôrazňuje, že by išlo o prechádzku, na ktorej by "neprišli do kontaktu s inými ľuďmi".

"V televízii síce hovoria, že prechádzky (v prírode) sú povolené, ale to platí pre zvyšok republiky, nie pre uzatvorenú oblasť," napomína ju Jiří Král z mesta Uničov.

"Predstavte si, že sa 40 rodín v paneláku rozhodne vyraziť von na prechádzku a použijú rovnaký výťah, prejdú tou istou chodbou. Ako to asi dopadne? Ja nechcem zostať vinou niektorých jedincov zatvorený doma ďalších X dní! Neblbnite a naozaj dodržujte vyhlášku. Von vychádzajte len v najnutnejších prípadoch."

Starosta hovorí, že rozumie túžbe ľudí vyjsť si na vzduch, ale v aktuálnej situácii to nie je dobrý nápad. "Určite je to zložité, najmä pre rodiny s menšími deťmi. Rodičia by ich mali upokojiť. Teraz je naozaj čas, keď je rozumné ísť maximálne do obchodu a čo odtiaľ čo najskôr opäť domov."

Prvý pacient a pátranie po vinníkoch

Vo facebookovej skupine Litovel 1252 sa okrem zdieľania rád rozpútala aj plamenná diskusia o tom, kto mohol nákazu do mesta zavliecť. Užívatelia sa dohadovali, kto by mohol byť na vine, až musel zakročiť administrátor skupiny Igor Bujna.

"Prvýkrát a naposledy upozorňujem členov skupiny, aby si odpustili invektívy voči nakazeným či možným prenášačom. Nezabudnite, že obviňovaním nič nedosiahnete. Len tým prehĺbite bezradnú situáciu, v ktorej všetci sme!" napísal Bujna s tým, že podobné príspevky bude mazať.

Český rozhlas už skôr informoval, že prvým nakazeným v regióne bol Japonec, ktorý žije v Olomouci.

Ide o zamestnanca zahraničnej firmy, ktorý bol na služobnej ceste vo Veľkej Británii a cestou sa zastavil aj v Mníchove. Skončil na infekčnom oddelení nemocnice v Prostějove, pričom podľa lekárov má nákaza u muža vážnejší priebeh.

Chýbajú testy, ľudia v karanténe sú nervózni

V utorok predpoludním sa na facebooku začali objavovať príspevky nespokojných Litovelčanov, ktorí si podľa vlastných slov "nepripadali chorí". Jeden muž sa dožadoval toho, aby ľudí v uzatvorenej zóne čo najskôr otestovali.

Viacerí používatelia ho však napomenuli, že v karanténe by musel zostať bez ohľadu na príznaky. Pripomenuli tiež, že hoci pozitívny výsledok nákazu potvrdí, ten negatívny neznamená, že je človek zdravý. Test totiž nemusí zachytiť vírus, ak je nakazený človek na začiatku inkubačnej doby.

“ Teraz sa musíme od seba všetci držať čo najďalej, aby sme sa zakrátko mohli opäť objímať. „ Viktor Kohout

"Testov je akútny nedostatok v celej republike. Aj tak nie je v ľudských silách otestovať všetkých ľudí v uzavretej oblasti," ozrejmuje pre SME starosta Litovela.

Podľa vlastných slov je však ohromený vlnou solidarity, ktorú v uplynulých dňoch pozoruje. "Ľudia sú takí ochotní pomáhať starším a robiť im nákupy, že mám chuť plakať od dojatia."

Podľa Kohouta väčšina ľudí poctivo dodržuje všetky hygienické opatrenia. "Aj tých, čo sa rozhodnú ponevierať vonku bez toho, aby išli na nevyhnutný nákup, je absolútne minimum. Najviac dve percentá, ak to mám odhadom vyčísliť. Aj to asi preháňam."

Kohout však myslí pozitívne. "Litovel má na Slovensku partnerské mesto, Revúcu. Pevne verím, že táto kríza čoskoro pominie, aby sme sa čoskoro mohli navštíviť. Stále hovorím, že teraz sa musíme od seba všetci držať čo najďalej, aby sme sa zakrátko mohli opäť objímať."