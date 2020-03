Brusel chce pre pandémiu zavrieť Schengen. Štáty žiada, aby sa otvorili

Opatrenie má platiť na tridsať dní.

17. mar 2020 o 11:55 Matúš Krčmárik

BRUSEL, BRATISLAVA. Sme vo vojne, priznal v pondelňajšom prejave francúzsky prezident Emmanuel Macron. "Je to, samozrejme, zdravotnícka vojna. Nebojujeme proti armáde alebo proti inej krajine. Nepriateľ je však už tu. Je neviditeľný, uniká nám a jeho sila rastie. Preto je nevyhnutná generálna mobilizácia."

Macronovo Francúzsko patrí medzi európske krajiny najviac postihnuté pandémiou koronavírusu. Posúva preto druhé kolo miestnych volieb, ktoré sa mali konať najbližší víkend, a podobne ako iné európske štáty vyhlásil na 15 dní zákaz vstupu do krajiny mimo nevyhnutných prípadov.

Francúzsko sa tak pridáva napríklad k Slovensku, ktoré takisto obmedzilo cezhraničný pohyb na najnutnejšie minimum.

Jednotný trh musí prežiť

Súvisiaci článok Koronavírusom by sa mohlo nakaziť 25 percent ľudí, očakávajú štátni analytici Čítajte

Z Bruselu však často zaznievalo, že podobné jednostranné opatrenie nepomôžu v boji proti koronavírusu, keďže sa už dostal do každej členskej krajiny, ale obmedzia cezhraničný obchod a prispejú ku kolapsu ekonomiky.

Európska komisia preto v pondelok predstavila vlastné celoeurópske opatrenia, ktoré by v utorok mali schváliť jednotlivé členské štáty. Európska komisia nemá právomoci na to, aby štátom nariaďovala opatrenia v oblasti kontroly hraníc, jej návrh preto musí prejsť jednomyseľne.

"Čím menej ľudia cestujú, tým lepšie vieme obmedziť šírenie vírusu. Preto navrhujem hlavám štátov a vlád, aby zaviedli dočasné obmedzenie na vstup do Európskej únie," povedala podľa Euractivu predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová.

Nateraz by malo ísť o tridsať dní, počas ktorých nemôžu občania krajín mimo Európskej únie vstupovať na jej územie. Výnimku by mali štyri štáty, ktoré sú súčasťou Schengenu, ale nie Únie (Švajčiarsko, Nórsko, Lichtenštajnsko a Island), a občania Británie, ktorá už síce z Únie vystúpila, ale stále platí prechodné obdobie.

Rovnako by do Únie mohli vstupovať zo zahraničia napríklad vedci, zdravotníci, vojaci, diplomati alebo zamestnanci medzinárodných inštitúcií so sídlom v Európe.

Podľa Komisie by toto opatrenie takisto dovolilo "zrušiť kontroly na vnútorných hraniciach". Aj Slovensko by tak podľa návrhu Komisie malo zrušiť pohraničné kontroly. "Takéto jednostranné obmedzenia štátov môžu mať vážny dosah na fungovanie jednotného trhu," píše sa v návrhu Komisie.

Opustené Taliansko

“ Médiá do podrobností písali o problémoch v talianskych nemocniciach, o mimoriadnych opatreniach a opustených uliciach. Nikto nemôže tvrdiť, že nevedel, čo sa tam deje. „ Barbara Weselová, korešpondentka Deutsche Welle v Bruseli

Jednostranné kroky vlád podľa kritikov obmedzujú prístup občanov iných štátov k zdravotníckemu materiálu. V tejto súvislosti sa často hovorí napríklad o Nemecku, ktoré zakázalo vývoz zdravotníckeho materiálu a ten potom chýbal v Taliansku, kde ho v posledných týždňoch potrebovali oveľa viac ako v Nemecku.

Kým Berlín aj Paríž Talianom nepomohli, Čína si mohla propagandisticky poslať svojich lekárov do Talianska a zlepšovať si imidž, píše bruselská korešpondentka Deutsche Welle Barbara Weselová.

Vtedy mal z Bruselu niekto zavolať do Ríma a spýtať sa, či netreba pomoc, argumentuje. "Médiá do podrobností písali o problémoch v talianskych nemocniciach, o mimoriadnych opatreniach a opustených uliciach. Nikto nemôže tvrdiť, že nevedel, čo sa tam deje," tvrdí Weselová.

Argumentuje, že Európska únia je už natoľko prepojená, že uspieť pri zastavení pandémie a pri zvládnutí ekonomických otrasov môže len vtedy, ak bude konať spoločne. Ak by totiž skolaboval jednotný trh, krajiny by pocítili problémy s dodávkami potravín alebo iných tovarov, čo by krízu ešte zvýraznilo.

"To isté platí aj pri sociálnej izolácii, ku ktorej pristupuje väčšina štátov," píše Weselová. "Čím väčšie sú územia, kde sa spomaľuje šírenie koronavírusu, o to väčšiu šancu zvládnuť to majú národné zdravotnícke systémy."

Deň po víťazstve budeme iní

Svoj postoj postupne mení aj Veľká Británia, ktorá sa spoliehala na to, že šírenie vírusu v populácii by pomohlo krajine vybudovať takzvanú kolektívnu imunitu. Premiéra Borisa Johnsona kritizovali za to, že stále nepristúpil k zatváraniu škôl alebo barov.

Súvisiaci článok Británia nezatvára nič. Spolieha sa na taktiku zo Spielbergovho filmu Čítajte

Aktuálne na tlačovej konferencii priznal, že vírus v krajine sa šíri čoraz rýchlejšie, počet prípadov sa môže zdvojnásobiť každých päť dní a vyzval preto ľudí, aby radšej ostávali doma a zbytočne necestovali. Školy však zatiaľ Briti nezatvárajú.

Školy už zavrelo Holandsko, no zatiaľ nezavádza cestovné obmedzenia na hraniciach. Namiesto toho sa chce premiér Mark Rutte sústrediť na posilnenie zdravotníctva a pomoc obchodníkom, ktorí sa pre vírus dostali do problémov.

Napriek rôznym postupom nakoniec Európa v tomto boji zvíťazí, sľúbil Francúzom Macron v prejave, ktorý podľa Le Monde sledovalo 35,3 milióna ľudí, 96 percent Francúzov pred televíznou obrazovkou.

"Deň po tom, ako zvíťazíme, už nebudeme takí ako predtým. Budeme silnejší morálne, poučíme sa z tejto skúsenosti a ja sám, spolu s vami, si z toho zoberiem všetky možné lekcie," ubezpečil občanov.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.