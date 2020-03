Nemecko zavádza kontroly na hraniciach, v Rakúsku začínajú platiť nové obmedzenia

Kurz avizuje rozsiahly stop letov.

16. mar 2020 o 6:41 (aktualizované 16. mar 2020 o 6:50) TASR

BERLÍN, VIEDEŇ. Nemecko od pondelkového rána zavedie rozsiahle kontroly a zákazy vstupu na hraniciach s Francúzskom, Rakúskom, Švajčiarskom, Luxemburskom a Dánskom.

Takéto ďalšie opatrenie zamerané na zamedzenie šírenia nového koronavírusu oznámil v nedeľu večer nemecký minister vnútra Horst Seehofer.

"Šírenie koronavírusu postupuje rýchlo a agresívne... jedným z najdôležitejších opatrení bude prerušiť reťazec infekcie," citovala z vyjadrenia Seehofera pred novinármi agentúra AFP.

Nové opatrenie nadobudne účinnosť v pondelok o 8.00 h SEČ, týkať sa nebude pohybu tovaru a ľudí dochádzajúcich cez hranicu do práce.

Nemeckým občanom a ľuďom s povolením na pobyt umožnia vrátiť sa do krajiny. Cez hranice so zmienenými štátmi však nevpustia ľudí, ktorí nemajú "pádny dôvod cestovať", ani tých, u ktorých bude podozrenie na infekciu.

Vrchol krízy ešte nebol dosiahnutý, varoval minister

Seehofer zdôraznil, že nové kontroly budú dočasné a budú "z času na čas" prehodnocované. Vrchol koronavírusovej krízy však ešte nebol dosiahnutý, varoval minister s výzvou občanom, aby sa vyhýbali sociálnym kontaktom.

Súvisiaci článok Začali platiť sprísnené opatrenia Čítajte

Rozhodnutie Berlín prijal po tom, ako Inštitút Roberta Kocha, oficiálny nemecký spolkový orgán na kontrolu a prevenciu chorôb, označil francúzsku pohraničnú oblasť Alsasko a Lotrinsko za rizikovú.

Paríž medzitým oznámil, že toto rozhodnutie bolo urobené v koordinácii s francúzskou vládou. Francúzski i nemeckí predstavitelia uviedli, že uzavretie hranice nebude úplné.

"Obmedzíme prekračovanie hranice na striktné minimum a súčasne umožníme ľuďom a tovaru prechádzať. Nie je to uzavretie," povedal zdroj z francúzskeho ministerstva vnútra pre AFP.

"Neuzatvárame hranice," povedal v Berlíne šéf Spolkovej polície Dieter Romann.

Nemecko patrí k najviac zasiahnutým krajinám

Hoci opatrenia Nemecka sa týkajú len piatich krajín, ďalšie susedné štáty ako Poľsko a Česko tiež uzavreli svoje hranice alebo zaviedli výrazné obmedzenia.

Nemecko patrí ku krajinám najviac zasiahnutým koronavírusovou pandémiou, keď dosiaľ zaznamenalo 4838 potvrdených prípadov nákazy a 12 úmrtí, píše AFP.

Nemecká vláda v nedeľu večer odporučila občanom, aby vzhľadom na krízu necestovali do zahraničia, ak to nie je nevyhnutné, informovala agentúra DPA.

"Riziko, že sa z dôvodu pribúdajúcich obmedzení nebudete môcť vrátiť, je momentálne v mnohých destináciách vysoké," napísal na Twitteri šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas.

Kurz vyzval Rakúšanov, aby sa neodkladne vrátili zo zahraničia

Letecká doprava z Rakúska a do tejto krajiny sa "takmer zastaví", vyhlásil spolkový kancelár Sebastian Kurz v nedeľu večer.

V osobitnom programe verejnoprávnej televízie ORF o koronavírusovej kríze vyzval Rakúšanov v zahraničí, aby sa "neodkladne" vydali na cestu domov alebo kontaktovali ministerstvo zahraničných vecí, aby ich doviezli do vlasti. Informovali o tom agentúry APA a DPA.

V súčasnosti je podľa Kurza letecká doprava ešte realizovaná v "minimálnej prevádzke", aby sa ľudia dostali domov. Len čo sa však tento proces skončí, budú zastavené všetky lety do rizikových oblastí, zdôraznil.

V nedeľu jeho vláda oznámila, že po Švajčiarsku, Španielsku a Francúzsku budú lety zakázané aj do Ruska, na Ukrajinu, do Británie i do Holandska.

Rakúska vláda zverejnila nové prísne nariadenia

Rakúska vláda medzitým zverejnila v úradnom vestníku nové prísne nariadenia pre boj proti šíreniu ochorenia COVID-19 spôsobovaného koronavírusom.

Rozsiahle obmedzenie pohybu ľudí vo verejnom priestore, ako aj značné uzavretie obchodov a reštaurácií, tak od pondelka aj oficiálne nadobudlo účinnosť.

Od pondelka musia obyvatelia Rakúska zostať z veľkej časti vo svojich domovoch. "Na zabránenie šírenia COVID-19 je vstup na verejné miesta zakázaný," píše sa v nariadení ministra zdravotníctva Rudolfa Anschobera.

Výnimky platia len v prípade núdze, starostlivosti o osoby odkázané na pomoc, cesty na nákup a do práce, ako aj prechádzky v prírode.

Prechádzky sú však výrazne obmedzené a povolené len osamote alebo s ľuďmi žijúcimi v jednom byte. Povolené je aj chodenie von so psom. Okrem prípadov núdze pritom ľudia musia dbať na to, aby od seba zachovali najmenšiu vzdialenosť jedného metra. A kto sa chce ísť prechádzať, nemôže pri tom použiť verejnú dopravu.

Všetky tieto opatrenia platia od 16. do 22. marca vrátane.

Dve ďalšie nariadenia upravujú rozsiahle uzavretie obchodov a gastronomických prevádzok. Medzi celkovo 21 výnimiek okrem iných patria predajne potravín, lekárne, drogérie, banky, pošty, čerpacie stanice, ako aj poskytovanie zdravotníckych a opatrovateľských služieb, verejná doprava či autoservisy a likvidácia odpadu.

Pohostinské podniky môžu byť otvorené do pondelka do 15.00 h, následne budú musieť svoje prevádzky zatvoriť, a to s výnimkou stravovacích zariadení v nemocniciach a liečebných ústavoch, domovoch dôchodcov, školách a materských školách a závodných jedální.

Otvorené budú môcť zostať aj reštaurácie v hoteloch a kempingoch, kde však môžu obsluhovať len ubytovacích hostí. Donáškové služby sú naďalej povolené. Obmedzenia aj v tejto oblasti trvajú do 22. marca.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.