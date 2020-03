Uzatvorenie hraníc nevylučuje ani Kanada, vyhlásil Trudeau

Koronavírus v Kanade potvrdili 249 ľuďom, jedna osoba na ochorenie COVID-19 zomrela.

OTTAWA. Kanadský premiér Justin Trudeau v nedeľu pripustil, že by nevylučoval uzatvorenie štátnych hraníc s cieľom donútiť ľudí prichádzajúcich z iných krajín, aby nastúpili do karantény. Trudeau to povedal v čase pandémie nového typu koronavírusu vo svete, kedy všetky štáty pristupujú k radikálnym obmedzeniam pre obyvateľstvo. Informovala o tom agentúra Reuters.

Koronavírus dosiaľ potvrdili v Kanade 249 ľuďom, jedna osoba na ochorenie COVID-19 zomrela.

"Prijali sme niekoľko prísnych opatrení a všetko ostáva na stole," reagoval Trudeau na otázku televízie CTV, či by Kanada mohla uzavrieť hranice s Európou alebo Spojenými štátmi.

Dodal, že podnet na zamyslenie sa v tejto veci dala Kanade aj reakcia USA na šírenie koronavírusu, ktoré hranice s Európu uzavreli.

Trudeau sa takto prihovoril zo svojej rezidencie, kde je v izolácii po tom, čo mala jeho manželka Sophie pozitívne testy na koronavírus.

Trudeau povedal, že on a jeho trom deťom sa "darí dobre", zatiaľ čo jeho manželka Sophie mala "vplyvom počasia" bolesti hlavy.

Trudeau ešte v piatok vyzval svojich spoluobčanov, aby zrušili plánované cesty do zahraničia, okrem tých nevyhnutných, a pomohli tak obmedziť šírenie nového koronavírusu.

Trudeau a predstavitelia jeho vlády tiež uviedli, že Kanada sa rozhodla obmedziť počet odletov a príletov zo zámoria a posilniť kontroly, ktorým sa pasažieri podrobia, aby sa zistilo či nemajú príznaky nákazy vírusom. V kanadských vodách sa zároveň až do konca júna nebudú môcť plaviť lode s viac ako 500 pasažiermi a členmi posádky na palube.

