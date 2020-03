Grécko previezlo prvú skupinu stoviek zadržaných migrantov na pevninu

Migrantov zadržali, keď sa pokúšali protizákonne dostať na územie Lesbosu.

15. mar 2020 o 20:50 TASR

ATÉNY. Približne 440 migrantov, ktorí boli doposiaľ zadržiavaní v prístave pri gréckom ostrove Lesbos, presunuli na pevninu. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.

Migrantov previezli do zatvoreného prijímacieho zariadenia severne od Atén, uviedla grécka tlačová agentúra s odvolaním sa na ministerstvo pre migráciu.

Ide o osoby, ktoré boli zadržané, keď sa pokúšali protizákonne dostať na územie Lesbosu.

Grécko s platnosťou od 1. marca pozastavilo vybavovanie žiadostí o azyl na jeden mesiac. Osoby prichádzajúce do krajiny bude zhromažďovať v zavretých zadržiavacích strediskách a následne ich bude deportovať.

Všetci migranti, ktorí od 1. marca prekročili more na grécke ostrovy, budú do soboty presunutí na pevninu.

Skupina 440 migrantov bola prvou skupinou, na ktorú sa nové pravidlá vzťahovali. Humanitárne mimovládne organizácie kritizovali podmienky na lodi a skutočnosť, že osobám na palube bolo zamietnuté ich právo požiadať o azyl.

Situácia medzi Gréckom a Tureckom a aj EÚ a Tureckom sa dostala do stavu napätia po tom, čo turecký prezident Recep Tayip Erdogan koncom februára oznámil, že turecké úrady nebudú brániť migrantom pri vstupe do Únie. Po jeho oznámení sa tisíce migrantov presunuli na grécko-turecké pozemné hranice alebo sa pokúsili preplávať Egejské more a dostať sa na najbližšie grécke ostrovy.

Grécko na túto situáciu zareagovalo nasadením vyše 35-tisíc policajtov pozdĺž pozemnej hranice s Tureckom, ktorí proti migrantom snažiacim sa o prechod do krajiny neváhajú použiť slzotvorný plyn a vodné delá. Tureckí policajti z druhej strany hranice použili slzný plyn proti gréckym policajtom. Oba štáty sa navzájom obviňujú zo šírenia dezinformácií o tom, čo sa naozaj deje v pohraničí.