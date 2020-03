Napiek koronavírusu sa v Mexiku koná veľký hudobný festival

Úrady festival nezrušili, ľudia veria, že im sa nič nestane.

15. mar 2020 o 11:49 SITA

MEXIKO. V Mexiku sa tento víkend aj napriek koronavírusu koná obrovský hudobný festival s odhadovanou účasťou viac ako 70-tisíc ľudí.

Nič sa nám nestane

Na bránach sú síce zvýšené bezpečnostné opatrenia v podobe merania teploty a všade je cítiť antibakteriálny gél, no len čo návštevník prejde bránou, ponorí sa do bežného festivalového ruchu, píše agentúra The Associated Press (AP).

Jej novinári sa pýtali viacerých účastníkov, prečo na festival v tomto čase prišli, a odpoveď bola v mnohých prípadoch rovnaká: Keďže úrady sa rozhodli festival nezrušiť, ľudia veria ich rozhodnutiu a myslia si, že sa im nič nestane.



"Podľa mňa je to hlavne kolektívna hystéria a nič iné. V Mexiku máme kultúru trochu zvýšenej hygieny, ktorá do istej miery znižuje hrozbu prenosu," utešoval sa v sobotu večer Alan Miranda, jeden z návštevníkov festivalu.



Santiago Ayala prišiel na festival aj so svojou ženou a ich deväťročnou dcérou Reginou. Na rozdiel od Mirandu mali isté pochybnosti, no nakoniec sa to rozhodli risknúť.

"Došli sme nakoniec na to, že by sme to mohli chytiť kdekoľvek, v lekárni, v rade na tortillu. Takže sme sa to rozhodli risknúť a prísť," hovorí návštevník v tričku Guns N' Roses, hlavného headlinera dvojdňového festivalu Vive Latino.

Rúška na festivale

V rúškach je na festivale vidno len veľmi málo ľudí, jedným z nich je Daniel Ramírez, ktorý novinárom povedal, že má astmu a preto si musí dávať väčší pozor. Inak ale verí mexickým úradom, že keďže akciu nezrušili, ide o bezpečný spôsob trávenia voľného času.

Pochybnosti naopak neskrývali Karina a Saúl, podľa ktorých je nezodpovedné, že akciu nezrušili. Oni sami na ňu prišli údajne preto, lebo v prípade, že by neprišli, organizátori by im nevrátili vstupné.



Veľkú radosť však po príchode aj tak nemali - chceli vidieť hlavne japonskú speváčku Kyary Pamyu Pamyu, a až na mieste zistili, že práve ona bola jednou z mála umelkýň, ktoré svoje vystúpenie v súvislosti s koronavírusom na poslednú chvíľu odriekli.